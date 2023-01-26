МАГАТЭ: возле Запорожской АЭС слышны мощные взрывы

В заявлении агентства сказано, что это "свидетельствует о военных действиях неподалеку от объекта".

"Вчера, 25 января, около 10:00 по местному времени было слышно восемь мощных разрывов, в результате которых в офисах станции задрожали окна. Сегодня они также были слышны", - заявил в четверг, 26 января, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По данным МАГАТЭ, взрывы около Запорожской АЭС звучат почти ежедневно. Поэтому Рафаэль Гросси призвал создать вокруг станции зону безопасности.

Напомним, что Запорожская атомная электростанция была захвачена российскими войсками в первые дни войны. После этого АЭС не раз подвергалась обстрелам, в которых стороны обвиняют друг друга.

Киев также утверждает, что армия России использует станцию для хранения вооружений и боеприпасов, а также обстреливает с ее территории подконтрольные Украине регионы. В числе таких населенных пунктов - город Никополь, который находится на противоположном от Запорожской АЭС берегу Днепра.

Сейчас Запорожская АЭС отключена от украинской энергосистемы, все шесть ее реакторов заглушены.