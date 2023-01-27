Урбанович прокомментировал выход Элксниньша и других даугавпилсских депутатов из "Согласия"

Урбанович отказался дать оценку решению даугавпилсских депутатов покинуть "Согласие", лишь пожелав им успехов в дальнейшей деятельности и выразив надежду, что те, кто вышел из партии, действительно все правильно рассчитали.

Урбанович напомнил, что около 20 лет назад Даугавпилсская региональная партия решила присоединиться к "Согласию", а теперь члены самоуправления снова выбрали самостоятельный путь.

Учитывая, что несколько лет назад Элксниньш уже говорил о возможности создания собственной политической организации, решение мэра Даугавпилса выйти из "Согласия" не стало для Урбановича неожиданностью.

Напомним, партия "Согласие" потеряет свое представительство во втором по величине городе Латвии после решения председателя Даугавпилсской думы Андрея Элксниньша и других депутатов выйти из партии.

Как выяснило агентство LETA, решение о выходе из "Согласия" принял не только Элксниньш, но и все депутаты фракции в Даугавпилсской думе. Они заявили, что продолжат работу под руководством мэра и вместе с ним выйдут из партии.

Некоторые депутаты также рассказали, что давно думали об уходе. "Я ждал этого момента два года", - сообщил агентству LETA депутат Михаил Лавренов. Теперь он вместе с коллегами намерен последовать за Элксниньшем в создании новой региональной партии.