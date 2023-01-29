Певица Элина Глузунова о диагнозе сына: "Самая большая нагрузка ляжет на мои плечи"

Говоря о состоянии здоровья ребенка, Элину раздражает отношение Артема. "твой ребенок сам себе вредит. Накричав на него - это ничего не изменит. Прямо сейчас надо понять, как ему помочь", говорит она.

Артем абсолютно уверен, что с ребенком все в порядке и просто у Элины есть склонность находить в детях разные недостатки.

Элина Глузунова объясняет, что расстройство аутистического спектра - это широкое понятие. Чтобы узнать, насколько серьезно положение Томаса, необходимо пройти специальный тест. "Надеюсь, что в этом месяце мы сможем к этому прийти. Каким бы ни было расстройство аутистического спектра, оно на всю жизнь. Самое страшное, что в современном обществе думают, что таких детей списывают со счетов, что им не место в обычной школе или садике, в принципе - что он не несет ценности для общества", - делится мыслями взволнованная мать.

"Элина говорит так, будто ребенка списали", - возмущается Артем, ведь он не видит никаких проблем в своем ребенке.

Элина подчеркивает, что максимально изучила информацию об этом заболевании и готова сделать все возможное, чтобы помочь сыну. "Я понимаю, что Артем эмоционален. Он готов сделать все ради детей, чтобы им ничего не навредило, но я осознаю, что в этой ситуации самая большая нагрузка ляжет на мои плечи, потому что я тот, кто может спокойнее довести эти дела до конца".

Я верю, что с реабилитацией, терапией и верой можно добиться чудес", - с надеждой смотрит в будущее мать.

Даже после диагноза врачей Артем уверен, что Элина преувеличивает и что с ребенком все будет хорошо.

Ранее сообщалось, что Элина отправилась в Детскую клиническую университетскую больницу с младшим сыном, чтобы узнать о здоровье ребенка. Помимо других обследований, ему необходимо было сделать магнитно-резонансную томографию головы.

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