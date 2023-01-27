Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон (Pamela Anderson) поправилась во время работы над своими мемуарами "Памела, история любви" (Love, Pamela). Об этом она заявила в радиопередаче "Шоу Говарда Стерна".
Памела Андерсон рассказала, как неожиданно поправилась на 11 килограммов
Памела Андерсон рассказала, как неожиданно поправилась на 11 килограммов
Памела Андерсон рассказала, что поправилась на 11 килограммов, пока работала над мемуарами. Она отказалась от помощи посторонних людей и сама взялась за написание книги. Звезда не ожидала, что наберет вес. Питание у нее не менялось.
"В то время я будто защищалась с помощью еды. Не то чтобы я ела иначе. Я веган, люблю орехи и ягоды, и не ем много. Но мое тело менялось", - сказала она.
Сейчас Памела Андерсон уже успела избавиться от лишних килограммов.
Напомним, 31 января выйдет документальный фильм "Памела, история любви", в котором актриса рассказала, что пыталась убить свою няню за то, что та приставала к ней, когда она была маленькой.
Видео: Интервью с Памелой Андерсон
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