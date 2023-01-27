Как подобрать лучшее очищающее средство для вашего типа кожи?

Мицеллярная вода содержит небольшие молекулы, которые хорошо проникают в самые мелкие бороздки кожи и впитывают грязь, масла и одновременно удаляют макияж. Средством следует смочить ватный диск и после нанесении на кожу выдержать некоторое время, чтобы ингредиенты могли взаимодействовать с косметикой. После использования мицеллярной воды, как и других очищающих средств, кожу лица необходимо сполоснуть водой.

Влажные салфетки для снятия макияжа станут подходящим решением для длительных вылазок на природу, путешествий или посещения спортзала, когда возможности другого очищающего средства неудобны. Эти салфетки пропитаны различными активными веществами (глицерин, аллантоин, гиалуроновая кислота, пантенол, различные масла: бергамотовое, подсолнечное, миндальное), которые удалят с кожи лица как косметику, так и другие загрязнения и жир. Хотя салфетки удобны в использовании, их не стоит включать в ежедневный ритуал ухода за кожей, так как они содержат вещества и отдушки, которые значительно сушат и раздражают кожу. Учитывая, что при использовании влажных салфеток вода не используется, содержащиеся во влажных салфетках бактерии, остатки косметических средств и подсушивающие вещества в процессе очищения кожи лица не смываются полностью. Кроме того, каждый раз, открывая и закрывая упаковку, жидкость в ней постепенно испаряется, и в них размножаются бактерии, которые затем могут быть перенесены на кожу лица.