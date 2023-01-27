Коже необходим кислород и время, чтобы восстановить свой внешний защитный слой и удалить отмершие клетки. Однако этот процесс часто затрудняется и даже становится невозможным, если на эпидермис нанесен слой косметики, пот, скопившийся во время интенсивных занятий, пыль, вызванная окружающей средой, или себум. Если за кожей не ухаживать, поры забиваются, и она быстрее стареет, а также могут развиваться различные заболевания, поэтому очищение имеет важное значение для поддержания здоровья и красоты кожи.
Как подобрать лучшее очищающее средство для вашего типа кожи?
Как не запутаться в ассортименте и подобрать наиболее подходящее очищающее средство для вашего типа кожи лица, рассказывает косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне.
"Независимо от пола, каждый сталкивался с ситуацией, когда не хватает сил или времени на то, чтобы очистить кожу лица рано утром, поздно вечером или после вечеринки. Одно пропущенное очищение может не оказать сильного воздействия на кожу, но в течение более длительного периода поры забиваются и расширяются, на лице и веках могут возникать воспаления и отеки, если тушь, подводка или тени для век полностью не удалены. Кожа не способна к регенерации, поэтому на пораженных акне участках начинают образовываться твердые образования или рубцы, может ухудшиться состояние кожи и развиться экзема, розацеа или дерматит", - поясняет косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне.
Традиционные средства для снятия макияжа содержат смесь растворителей на водной или масляной основе, предназначенных для растворения макияжа и его легкого удаления. С другой стороны, очищающие средства, которые встречаются в таких формах, как молочко, лосьон или гель, подходят для удаления всех видов веществ с кожи лица, но они могут быть излишне сильными для чувствительной и нежной кожи вокруг глаз. Независимо от того, какое средство используется, очищение должно производиться мягкими движениями, без оттягивания или сильного растирания кожи лица. Для очищения не обязательно использовать большое количество продукта, достаточно будет всего нескольких капель, которые следует легкими движениями втереть в кожу лица. Важно удерживать средство на лице, чтобы дать ему время подействовать на косметические средства, особенно важно не тереть тушь, подводку и тени для глаз. Если вы чувствуете, что кожа натягивается, необходимо увлажнить кожу или нанести дополнительное небольшое количество средства.
Очищение кожи следует проводить два раза в день.
Важно отметить, что очищать кожу лица следует дважды в день. Утром достаточно будет очистить кожу средством для умывания легкой текстуры или обычной водой, но если за ночь кожа стала слишком жирной, более подходящим будет очищение гелем. По вечерам рекомендуется двукратное очищение кожи от косметики и других веществ. Лишние загрязнения с помощью молочка, крема или масла мягко разрушаются и удаляются с эпидермиса, который затем необходимо ополоснуть водой, а пенку или гель можно использовать для дополнительного или более глубокого очищения. После очищения рекомендуется использовать тоник или лосьон. Тоник сбалансирует уровень PH кожи, удалит ороговевшие частицы, очистит и сузит поры, успокоит и увлажнит кожу. Дополнительным преимуществом является то, что он во время фазы увлажнения кожи помогает очищающим веществам впитываться в более глубокие слои кожи. Тоник служит дополнительным средством для поддержания баланса кожи, поэтому в качестве основного очищающего средства не подойдет.
При очистке кожи лица не забывайте об участках, которые сложнее очистить, таких как линия роста волос, шея, уши и самые узкие части носа. При необходимости чистку лица можно повторить, уделяя особое внимание этим зонам.
Шесть типов средств для снятия макияжа с кожи лица
1. Молочко, лосьон или крем
Эти средства имеют мягкую текстуру, мягко удаляют загрязнения и косметику на этапе очищения, сохраняя необходимую влажность кожи. В продукты часто добавляют такие активные вещества, как пантенол, масло косточек абрикоса и лимонную кислоту. Они хорошо удаляют тональный крем полного покрытия и тушь. Средство следует нанести на все лицо легкими массажными движениями, затем очистить ватным диском и смыть водой. Если средство слишком густое для удаления макияжа с глаз, его можно немного разбавить водой.
Эти продукты подойдут для нормальной, сухой и чувствительной кожи лица.
2. Маслосодержащие средства
Маслосодержащие средства станут хорошим выбором для снятия водостойкого макияжа и стойкого макияжа плотной консистенции. Масло расщепляет и смягчает ингредиенты, отделяя их от кожи и облегчая ее очистку. Кроме того, чистка лица производится нежно и не стягивает кожу. Очищающие средства на масляной основе не всегда полностью смываются, поэтому при необходимости следы, оставленные средством, можно убрать с помощью пенящегося геля, крема, лосьона или мицеллярной воды. После использования чистящих средств кожу следует промыть водой. Средства, содержащие масло виноградных косточек или абрикосовых косточек, подойдут для жирной и комбинированной кожи. Их консистенция более легкая, что снижает вероятность закупорки пор. С другой стороны, более густые масла, такие как масло жожоба или аргановое масло, больше подходят для сухой кожи, склонной к экземе.
Маслосодержащие средства подходят для всех типов кожи лица.
3. Гели и пенообразующие средства
Гелевые и пенообразующие средства для очищения кожи лица включают в себя такие активные вещества, как молочная кислота, лимонная кислота, глицерин, салициловая кислота, аллантоин и другие вещества для более глубокого очищения кожи. После очищения кожа становится свежей и упругой. Гель не только очистит, но и успокоит кожу. Эти средства активны на влажной коже, поэтому их следует комбинировать с водой. После их использования кожу следует сполоснуть водой. Эти продукты не подходят для использования на нежной и чувствительной коже вокруг глаз.
Гелевые и пенящиеся очищающие средства для лица подходят для жирной и комбинированной кожи лица.
4. Мицеллярная вода
Мицеллярная вода содержит небольшие молекулы, которые хорошо проникают в самые мелкие бороздки кожи и впитывают грязь, масла и одновременно удаляют макияж. Средством следует смочить ватный диск и после нанесении на кожу выдержать некоторое время, чтобы ингредиенты могли взаимодействовать с косметикой. После использования мицеллярной воды, как и других очищающих средств, кожу лица необходимо сполоснуть водой.
Мицеллярная вода подходит для всех типов кожи лица.
5. Специальные влажные салфетки для снятия макияжа.
Влажные салфетки для снятия макияжа станут подходящим решением для длительных вылазок на природу, путешествий или посещения спортзала, когда возможности другого очищающего средства неудобны. Эти салфетки пропитаны различными активными веществами (глицерин, аллантоин, гиалуроновая кислота, пантенол, различные масла: бергамотовое, подсолнечное, миндальное), которые удалят с кожи лица как косметику, так и другие загрязнения и жир. Хотя салфетки удобны в использовании, их не стоит включать в ежедневный ритуал ухода за кожей, так как они содержат вещества и отдушки, которые значительно сушат и раздражают кожу. Учитывая, что при использовании влажных салфеток вода не используется, содержащиеся во влажных салфетках бактерии, остатки косметических средств и подсушивающие вещества в процессе очищения кожи лица не смываются полностью. Кроме того, каждый раз, открывая и закрывая упаковку, жидкость в ней постепенно испаряется, и в них размножаются бактерии, которые затем могут быть перенесены на кожу лица.
Влажные салфетки для снятия макияжа подходят для нормальной, жирной и комбинированной кожи лица.
6. Двухфазное средство для снятия макияжа глаз
Двухфазное средство для снятия макияжа с глаз обеспечивает мягкое и эффективное очищение глаз и губ от макияжа. Кроме того, эти продукты содержат вещества, укрепляющие ресницы. Хорошо удаляют водостойкий и стойкий макияж плотной консистенции. После использования этих средств кожу следует ополоснуть водой.
Двухфазные средства для снятия макияжа с глаз подходят для всех типов кожи лица, в том числе для обладательниц чувствительной кожи, а также для тех, кто носит контактные линзы.
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