Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Польша предоставит украинской армии еще 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2, пишет Русская служба BBC.
Польша отправит Украине 60 танков PT-91
"Спасибо союзникам. Раздавим врага", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
PT-91 - это польский основной боевой танк, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1.
"Мы стараемся подавать пример. Польша отправила 250 танков первой полгода назад или даже больше. Мы сказали нашим партнерам в Западной Европе, сколько танков мы уже поставили и насколько важно в такой войне иметь современные танки. У русских на складах несколько тысяч, а по некоторым данным даже более 15 000 танков" - сказал премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий канадскому телеканалу CTV News.
Уже сообщалось, что США отправят в Украину свои основные боевые танки M1 Abrams, заявил президент Джо Байден. Ранее Германия подтвердила, что передаст Украине танки Leopard и разрешит их реэкспорт из других стран.
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