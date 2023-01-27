Польша отправит Украине 60 танков PT-91

"Мы стараемся подавать пример. Польша отправила 250 танков первой полгода назад или даже больше. Мы сказали нашим партнерам в Западной Европе, сколько танков мы уже поставили и насколько важно в такой войне иметь современные танки. У русских на складах несколько тысяч, а по некоторым данным даже более 15 000 танков" - сказал премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий канадскому телеканалу CTV News.