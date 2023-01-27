Главный редактор "Медузы": "В России нас фактически объявили вне закона"

"В России нас фактически объявили вне закона. Российских граждан могут посадить в тюрьму за комментарии или интервью "Медузе", за денежные переводы "Медузе" - и даже просто за публикацию ссылок в соцсетях на наши материалы. Уголовное преследование угрожает всем нашим сотрудникам и внештатным авторам", - сказал Колпаков.

На вопрос, стало ли решение Генпрокуратуры РФ для издания неожиданностью, его руководитель ответил, что "мы ждали, что это произойдет и постарались подготовиться морально и организационно".

"В принципе, все было понятно уже очень давно. Еще в 2014 году, запуская "Медузу", мы говорили друг другу, что наше издание обязательно заблокируют, а нас самих будут преследовать. К этому моменту российские власти уже практически разгромили независимый медийный рынок в его предыдущей версии. Но на его руинах появилась новая, гораздо более живучая и приспособленная к давлению индустрия - и на протяжении последних лет Кремль безуспешно пытался ее придушить", - сказал Колпаков.

Особенно яростно, по его словам, российские власти обрушились на журналистов и гражданских активистов после 24 февраля, когда Россия развязала войну с Украиной. "Объявление нас "нежелательными" или "экстремистами" было вопросом недолгого времени", - отметил он.

По словам главного редактора, "Медузе " придется полностью перестроить работу, но издание и его проекты не закроются.