На латвийских дорогах установят системы контроля средней скорости. Где именно?

Ожидается, что она будет введена в эксплуатацию в начале марта.

Как ранее сообщило LVC, систему контроля средней скорости планируется установить на участке с 23-го по 28,69-й км окружной дороги.

Осенью прошлого года LVC подписало договор с компанией Fima Group об установке и обслуживании системы контроля средней скорости на государственных дорогах сроком на три года. Fima Group выполнит работы за 1,26 млн евро, в том числе 900 тыс. евро составят затраты на установку системы на 16 участках, около 360 тыс. - обслуживание системы в 2023-2025 гг.

Система контроля средней скорости будет установлена на участке Таллинского шоссе (A1) с 13,44-го по 20,03-й км, на участке Видземского шоссе (A2) с 54,4-го по 62,23-й км, на участке Валмиерского шоссе (A3) с 36,2-го по 38,85-й км, на Рижской окружной дороге (A5) с 23-го по 28,69-й км и на трех участках Даугавпилсского шоссе (A6) - с 102,2-го по 116-й км, с 133,3-го по 139,2-й км и с 150,22-го по 159,65-й км.

Также систему контроля средней скорости планируется ввести на Баускском шоссе (A7) с 24,2-го по 40,1-й км, на Елгавском шоссе (A8) с 50-го по 69,3-й км, на двух участках Лиепайского шоссе (A9) - с 26-го по 38,1-й км и с 157,2-го по 169,65-й км, на трех участках Вентспилсского шоссе (A10) - с 24-го по 30,8-й, с 44,97-го по 52,45-й и с 134,9-го по 140,8-й км, на участке автодороги A13 граница России (Гребнево) - Резекне - Даугавпилс - граница Литвы (Медуми) с 81,75-го по 88,46-й км и на автодороге P30 Цесис-Вецпиебалга-Мадона с 22,07-го по 29,15-й км.

Выбор участков дорог основывается на статистике аварийности за последние три года, общей интенсивности движения, доле грузового транспорта и организации движения (запрет обгонов).

С 2025 года содержание системы будут осуществляться на бюджетные средства.