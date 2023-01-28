Видео ⟩ Авария за аварией. Как улучшить опасный перекресток на Виенибас гатве?

Поворот налево на любом перекрестке - самый опасный маневр на дороге. На печально известном перекрестке на Виенибас гатве такой поворот налево разрешается совершать через несколько полос.

Для того, чтобы выполнить этот маневр без происшествий, в указанном месте необходимо учитывать ряд факторов, но при движении рано утром или поздно после работы гарантировать, что водитель сможет быстро среагировать, нельзя.

Для улучшения ситуации водители рекомендуют использовать кольцевую развязку. Но учитывая ее высокую стоимость, у программы есть еще одно предложение. Если бы водителям, едущим со стороны Марупе, запретили поворачивать налево, опасность уменьшилась бы.

Видео: Сюжет программы Zebra (на латышском языке)