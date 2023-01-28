ISW: Путин готовит новое крупное наступление в Украине

По сообщению агентства Bloomberg, Путин уверен, что терпимость России к большим военным потерям позволит ей выиграть войну в долгосрочной перспективе, несмотря на неудачи.

По прогнозам ISW, Кремль, вероятно, готовится к проведению крупных стратегических операций - скорее всего, в Луганской области - в ближайшие шесть месяцев.

Недавние ограниченные наземные атаки России в Запорожье могут быть направлены на отвлечение украинских сил и создание условий для наступления в Луганской области, считают эксперты ISW.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов тоже заявил, что Россия готовит к 24 февраля новое наступление в Украине.

"Сейчас они готовятся к максимальной активизации с учетом того, что это же люди из "совка" и они считают, что к годовщине они должны иметь какие-то достижения. Нет никакой тайны, что они к 24 февраля готовятся к новой волне, как они сами говорят. Есть понимание, на каких участках они хотят что-то сделать", - сказал Данилов в эфире "Радио Свобода".

По его словам, российские военные уже неделю ведут разведку оборонительных возможностей ВСУ на Запорожском направлении.

"И сейчас есть определенное сосредоточение войск. Нам это известно, мы понимаем, что происходит в РФ по этому поводу", - добавил он.