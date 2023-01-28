В Саулкрасты, в пятницу днем, 27 января, в результате столкновения двух автомобилей одна из машин приземлилась в кювет на крышу. На данный момент известно, что авария произошла во время обгона, сообщает программа Degpunktā.
В Саулкрасты столкнулись две машины; одна из них оказалась в кювете на крыше
В пятницу, 27 января, автомобиль Peugeot перевернулся и оказался в кювете на крыше. На данный момент известно, что авария произошла во время обгона.
Первыми на место аварии прибыли пожарные, которые освободили водителя Peugeot из машины и передали его медикам.
Автомобиль съехал с дороги, перевернулся на крышу и врезался в дерево. Спасатели поставили машину на колеса и уехали.
Служба скорой медицинской помощи сообщает, что женщина-водитель автомобиля Peugeot получила травмы нескольких частей тела и была доставлена в больницу в стабильном состоянии и в сознании.
В полиции сказали, что авария произошла в направлении от Саулкрасты к Риге, вероятно, во время маневра обгона.
Версии относительно того, что произошло во время маневра обгона, расходятся.
По словам участников и свидетелей, одно из объяснений аварии заключается в том, что автомобиль Peugeot начал обгонять впереди идущий Volkswagen, но водитель Volkswagen не заметил этого и попытался выехать на левую полосу, зацепив Peugeot. По другой версии, Volkswagen пошел на обгон, за ним последовал Peugeot, который не успел завершить маневр, зацепил Volkswagen и съехал с дороги.
Улица на которой произошла авария не считается опасной.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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