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В Саулкрасты столкнулись две машины; одна из них оказалась в кювете на крыше

rus.tvnet.lv
В Саулкрасты столкнулись две машины; одна из них оказалась в кювете на крыше
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Автомобиль в кювете
Автомобиль в кювете Фото: Скриншот программы Degpunktā

В Саулкрасты, в пятницу днем, 27 января, ​​в результате столкновения двух автомобилей одна из машин приземлилась в кювет на крышу. На данный момент известно, что авария произошла во время обгона, сообщает программа Degpunktā.

В пятницу, 27 января, автомобиль Peugeot перевернулся и оказался в кювете на крыше. На данный момент известно, что авария произошла во время обгона.

Первыми на место аварии прибыли пожарные, которые освободили водителя Peugeot из машины и передали его медикам.

Автомобиль съехал с дороги, перевернулся на крышу и врезался в дерево. Спасатели поставили машину на колеса и уехали.

Служба скорой медицинской помощи сообщает, что женщина-водитель автомобиля Peugeot получила травмы нескольких частей тела и была доставлена в больницу в стабильном состоянии и в сознании.

В полиции сказали, что авария произошла в направлении от Саулкрасты к Риге, вероятно, во время маневра обгона.

Версии относительно того, что произошло во время маневра обгона, расходятся.

По словам участников и свидетелей, одно из объяснений аварии заключается в том, что автомобиль Peugeot начал обгонять впереди идущий Volkswagen, но водитель Volkswagen не заметил этого и попытался выехать на левую полосу, зацепив Peugeot. По другой версии, Volkswagen пошел на обгон, за ним последовал Peugeot, который не успел завершить маневр, зацепил Volkswagen и съехал с дороги.

Улица на которой произошла авария не считается опасной.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)

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