Латвия производит самолеты, которые востребованы по всему миру

"Самолеты Tarragon строятся в Риге, в портовой зоне Мангальсала. Можно сказать, что самолеты изготавливаются вручную. Здесь нет конвейеров или роботизированных машин. Двигатель, пропеллер и электроника поставляются из-за рубежа. Почти все остальные части кузова изготавливаются инженерами на месте.

"В феврале мы начнем производить все карбоновые детали здесь, в Латвии. И это у нас сейчас около 224 деталей на один самолет с новым двигателем, если не ошибаюсь", - говорит председатель правления компании Pelegrin Айвар Лейиетис.

Легкий, но прочный карбоновый корпус делает этот самолет одним из самых быстрых самолетов сверхлегкого класса в мире.

При весе менее 400 килограммов самолет способен развивать скорость свыше 300 километров в час.

“Он действительно отличается своей аэродинамической формой, летными характеристиками и теми ощущениями, которые можешь получить, летая на таком самолете", - говорит Айвар Лейиетис.

При этом они невероятно экономичны.

Расход топлива у Tarragon от 20-30 литров в час. Это означает, что с полным баком они могут без проблем совершить перелет из Риги в Берлин. Стоимость такого перелета составит около 200 евро, что даже дешевле, чем проделывать тот же маршрут на машине.

Сам самолет стоит от 200 000 до 250 000 евро. Поэтому основными клиентами являются состоятельные иностранцы. Самолеты латвийского производства в настоящее время покоряют небо Европы, Южной Америки и США.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas (на латышском языке)