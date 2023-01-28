Нынешний лидер партии "Согласие" Янис Урбанович в субботу, 28 января, на партийном съезде признал свою роль в поражении партии на выборах в 14-й Сейм.
Урбанович призвал проявлять больше уважения к Латвии
Политик заявил, что не выйдет из "Согласия", но именно он стал "неудачей партии", и в этой ситуации не следует искать кого-то другого.
По словам политика, его обвиняют в том, что после 24 февраля он "назвал агрессора агрессором, а жертву - жертвой".
Хотя лидер "Согласия" знал, что в правлении партии есть разные мнения и некоторые люди считают, что надо было промолчать, Урбанович был убежден в необходимости сделанного им заявления. Именно после осуждения руководителем "Согласия" вторжения России в Украину рейтинги партии стали более резко падать, что привело к неудаче на выборах в 14-й Сейм.
Теперь уже бывший лидер фракций "Согласия" в Сейме нескольких предыдущих созывов пояснил, что этим заявлением он "разогнал избирателей", которые считают, что о России и ее власти можно говорить "только хорошо или ничего". Урбанович подчеркнул, что он, в свою очередь, не мог не указать ясно на агрессора, потому что это было бы совсем низко. После такого шага из партии ушли несколько ее членов, а также отвернулись многие избиратели, и этот процесс продолжается, сказал политик.
Урбанович подчеркнул, что партия должна продолжать отстаивать интересы русских, чтобы они искали решения в Риге, а не в Москве.
Он также призвал проявлять больше уважения к Латвии, латышскому самосознанию и выражать уважение к стране через знание латышского языка.
По словам Урбановича, партийный съезд планировалось провести еще 26 ноября прошлого года , "чтобы быстрее наказать виновных" в том, что партия не прошла в 14-й Сейм, а также выбрать "лучших руководителей партии", но тогда этого не произошло "из-за процессов, которые можно назвать выяснением виноватых".
После того, как "Согласие" потерпело неудачу на парламентских выборах, не оставалось ничего другого, как объявить о процессе перерегистрации членов партии, однако он продвигается не так быстро, как хотелось бы, пояснил многолетний депутат Сейма предыдущих созывов.
Политик отметил, что некоторые делегаты из Резекненского и Лудзенского краев решили бойкотировать съезд, но Урбанович подчеркнул, что сначала им надо документально доказать, что они все еще являются членами партии. При этом на съезд все же прибыли некоторые члены Резекненского городского отделения партии, а также из Резекненского и Аугшдаугавского краев и Даугавпилса.
Как сообщалось, сегодня на съезде обсуждается текущая ситуация в партии, планируется принять решение о внесении изменений в устав и избрать руководство партии. Правление рижского отделения и фракция Рижской думы "Согласия" предлагают ввести в партии три должности сопредседателей и предложить на них кандидатуры Нила Ушакова, Регины Лочмеле и Яниса Урбановича.
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