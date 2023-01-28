Урбанович призвал проявлять больше уважения к Латвии

Хотя лидер "Согласия" знал, что в правлении партии есть разные мнения и некоторые люди считают, что надо было промолчать, Урбанович был убежден в необходимости сделанного им заявления. Именно после осуждения руководителем "Согласия" вторжения России в Украину рейтинги партии стали более резко падать, что привело к неудаче на выборах в 14-й Сейм .

Теперь уже бывший лидер фракций "Согласия" в Сейме нескольких предыдущих созывов пояснил, что этим заявлением он "разогнал избирателей", которые считают, что о России и ее власти можно говорить "только хорошо или ничего". Урбанович подчеркнул, что он, в свою очередь, не мог не указать ясно на агрессора, потому что это было бы совсем низко. После такого шага из партии ушли несколько ее членов, а также отвернулись многие избиратели, и этот процесс продолжается, сказал политик.