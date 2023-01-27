Организации партии "Согласия" Резекне, Резекненского края и Лудзенского края призывают игнорировать предстоящий съезд, который состоится 28 января, но выходить из партии не планируют, сказано в обнародованном сегодня, 27 января, заявлении, подписанном мэром Резекне Александром Барташевичем, председателем Резекненской краевой организации партии Екатериной Ивановой и председателем Лудзенской краевой организации Евгенией Кущей.
Латгальские организации "Согласия" призывают бойкотировать съезд партии
На выходных в Риге запланирован съезд "Согласия", где главным вопросом будет избрание руководства партии после неудачного старта на выборах в 14-й Сейм, на которых их многолетние лидеры не смогли получить представительство в парламенте. По имеющейся у агентства LETA информации,
накануне съезда в партии идет очень острая борьба за лидерство.
Барташевич признает, что тоже хотел бы "взять на себя руководство "Согласием" в этот трудный момент", но вместо диалога партийное руководство публично выступило с "ложными обвинениями в адрес его позиции относительно войны в Украине, не избегая вымыслов".
Как сообщалось, после заседания правления партии, состоявшегося в этом месяце, Рижское отделение заявило, что Барташевич подстрекал называть преступную войну России против Украины конфликтом, а также призвал считаться с возможной победой России и рекомендовал договориться о гарантиях безопасности со стороны РФ. Затем политик из Резекне заявил, что в заявлении Рижского отделения партии распространена ложная интерпретация его позиции в отношении Украины.
Авторы распространенного сегодня письма высказывают критику относительно того, что после неудачного старта партии на выборах в 14-й Сейм ее нынешние лидеры Нил Ушаков и Янис Урбанович отказались взять на себя ответственность за случившееся и "начали истерическую борьбу за сохранение контроля над партией".
"Время, когда мы готовились к съезду, было полно закулисных ссор, интриг и открытой клеветы на тех, кто изъявил готовность взять курс на партийное преобразование. (...) Вместо диалога партийное руководство публично выступало с ложными обвинениями позиции [Барташевича] относительно войны в Украине, не уклоняясь от выдумок, что было явной попыткой отвлечь внимание членов партии и наших избирателей от проблем внутри "Согласия" и сложной социально-экономической ситуации в Латвии. Таким образом, нынешнее партийное руководство, которое несет ответственность как за провал на выборах, так и за отклонение от программы "Согласия", а также за предательство наших избирателей, отчаянно пытается любой ценой сохранить свои лидирующие позиции. Готовясь к съезду руководство партии продемонстрировало высокомерное отношение к своим латгальским представителям, вопиющее неуважение и открытое игнорирование их мнения", - говорится в сообщении Латгальского отделения партии.
Представители партии в Латгале выражают позицию, что в этих условиях делегаты представляемых ими партийных отделений не могут участвовать в запланированном партийном конгрессе, поэтому призывают бойкотировать его. "Существующая в настоящее время атмосфера нетерпимости и эмоционального давления не может обеспечить начало перемен в партии, выявление и исправление ошибок", - заявляют авторы письма.
Несмотря на острую критику, Барташевич, Иванова и Куща обещают продолжать активную деятельность в "Согласии", чтобы преодолеть кризис в партии. Из заявления можно сделать вывод, что трио не собирается идти по стопам другого заметного бывшего члена "Согласия", мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша, который за несколько дней до конгресса объявил, что выходит из "Согласия" и создает новую региональную политическую силу.
Ни Барташевич, ни Куща не ответили на телефонные звонки агентства LETA, чтобы объяснить, как они видят дальнейшее развитие событий и выход из кризиса в партии и могут ли они все-таки выйти из партии, если члены партии, которых они не хотят видеть в правлении, войдут в него. В то же время неофициальная информация показывает, что целью такого бойкота латгальских отделений "Согласия" могло быть обеспечение того, чтобы на съезде не было кворума и он не был бы решающим.
Урбанович сообщил агентству LETA, что никаких заявлений о выходе из партии от указанных региональных отделений партии не поступало.
"Что это значит, мне непонятно, кроме того, что части делегатов съезда на нем не будет", - сказал политик, признав, что, станет ли съезд партии решающим, будет видно только завтра. У каждого могут быть другие важные дела, добавил Урбанович.
Политик оценил, что общины города Резекне и Лудзенского края до сих пор были очень активными и важными для партии.
На съезде "Согласия" в выходные планируется обсудить текущую ситуацию в партии, принять решение о внесении изменений в устав партии и избрать руководство партии. Правления фракции Рижской организации "Согласия" и Рижской думы предлагают ввести в партии три должности сопредседателей и назначить на них Нила Ушакова, Регину Лочмеле и Яниса Урбановича.
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