Латгальские организации "Согласия" призывают бойкотировать съезд партии

Ни Барташевич, ни Куща не ответили на телефонные звонки агентства LETA, чтобы объяснить, как они видят дальнейшее развитие событий и выход из кризиса в партии и могут ли они все-таки выйти из партии, если члены партии, которых они не хотят видеть в правлении, войдут в него. В то же время неофициальная информация показывает, что целью такого бойкота латгальских отделений "Согласия" могло быть обеспечение того, чтобы на съезде не было кворума и он не был бы решающим.

Урбанович сообщил агентству LETA, что никаких заявлений о выходе из партии от указанных региональных отделений партии не поступало.

"Что это значит, мне непонятно, кроме того, что части делегатов съезда на нем не будет", - сказал политик, признав, что, станет ли съезд партии решающим, будет видно только завтра. У каждого могут быть другие важные дела, добавил Урбанович.

Политик оценил, что общины города Резекне и Лудзенского края до сих пор были очень активными и важными для партии.

На съезде "Согласия" в выходные планируется обсудить текущую ситуацию в партии, принять решение о внесении изменений в устав партии и избрать руководство партии. Правления фракции Рижской организации "Согласия" и Рижской думы предлагают ввести в партии три должности сопредседателей и назначить на них Нила Ушакова, Регину Лочмеле и Яниса Урбановича.