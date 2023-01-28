Съезд партии "Согласие" собрал кворум для принятия решений

На открытии съезда действующий лидер "Согласия" Янис Урбанович сообщил, что на съезд прибыли 116 из 171 ожидаемого делегата, а это значит, что съезд правомочен принимать решения.

По информации Урбановича, на съезд прибыли также делегаты от латгальских самоуправлений.

Однако часть делегатов из Латгале не приехала, они также не представили подтверждения о регистрации в качестве членов или новых членов - по этим критериям ранее было решено определять делегатов на съезд "Согласия".

Урбанович пояснил, что в съезде нельзя участвовать "просто так, без документальных заявок".

Он отметил, что знает людей, которые ранее изъявили желание участвовать в партийном собрании, но на деле "уже давно состоят в других партиях".

Как сообщалось, делегаты съезда обсуждают текущую ситуацию в партии, также планируется принять решение о внесении изменений в устав и избрать руководство партии.

Правление рижского отделения и фракция Рижской думы "Согласия" предлагают ввести в партии три должности сопредседателей и предложить на них кандидатуры Нила Ушакова, Регины Лочмеле и Яниса Урбановича.