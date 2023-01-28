В субботу, 28 января, в Риге, в АТТА Centre, проходит съезд социал-демократической партии "Согласие". Количество делегатов на съезде достаточно для того, чтобы признать его действительным, сообщили агентству LETA в бюро партии.
Съезд партии "Согласие" собрал кворум для принятия решений
На открытии съезда действующий лидер "Согласия" Янис Урбанович сообщил, что на съезд прибыли 116 из 171 ожидаемого делегата, а это значит, что съезд правомочен принимать решения.
По информации Урбановича, на съезд прибыли также делегаты от латгальских самоуправлений.
Однако часть делегатов из Латгале не приехала, они также не представили подтверждения о регистрации в качестве членов или новых членов - по этим критериям ранее было решено определять делегатов на съезд "Согласия".
Урбанович пояснил, что в съезде нельзя участвовать "просто так, без документальных заявок".
Он отметил, что знает людей, которые ранее изъявили желание участвовать в партийном собрании, но на деле "уже давно состоят в других партиях".
Как сообщалось, делегаты съезда обсуждают текущую ситуацию в партии, также планируется принять решение о внесении изменений в устав и избрать руководство партии.
Правление рижского отделения и фракция Рижской думы "Согласия" предлагают ввести в партии три должности сопредседателей и предложить на них кандидатуры Нила Ушакова, Регины Лочмеле и Яниса Урбановича.
Как сообщалось, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш за несколько дней до съезда заявил, что выходит из "Согласия" и создает новую региональную политическую силу.
В свою очередь, мэр Резекне Александр Барташевич, председатель отделения партии Резекненского края Екатерина Иванова и председатель отделения "Согласия" Лудзенского края Евгения Кущ заявили, что не будут участвовать в съезде, и призвали членов партии бойкотировать его, пообещав при этом, что партию не оставят.
Урбанович сообщил агентству LETA, что заявлений о выходе из партии от указанных региональных отделений не поступало.
"Что это значит, мне непонятно, кроме того, что части делегатов съезда на нем не будет", - сказал политик, признав, что, будет ли съезд партии решающим, станет понятно только на месте.
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