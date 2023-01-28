Российские хакеры атаковали немецкие сайты после решения о передаче танков Украине

Она сообщила, что в среду и четверг DDoS-атаки наблюдались на многих компьютерах и серверах.

"В основном эти атаки были отбиты, поэтому обширного и серьезного ущерба они не нанесли", - пояснила Гоффманн.

Пресс-секретарь добавила, что Федеральное ведомство информационной безопасности Германии предупредило уязвимые учреждения и информировало их о том, что делать в случае кибератаки.

В основном хакеры атаковали сайты аэропортов, финансового сектора, федеральных и региональных учреждений.

Ответственность за атаки взяла на себя лояльная президенту России Владимиру Путину хакерская группировка Killnet.

Они объяснили атаки ответом на решение Германии поставить Украине танки Leopard 2. Эксперты предполагают, что хакерам помогали и добровольцы.

Министр обороны Германии заявил в четверг, 26 января, что обещанные Берлином танки Leopard прибудут в Украину "в конце марта, начале апреля".