Россия может начать мощное наступление в Украине уже на следующей неделе

"Россия точно запланировала наступательные операции на февраль. Скорее всего, они начнутся уже на следующей неделе. Если не начнутся, то только потому, что у русских есть проблемы с планированием и проведением", - заявил эксперт радиостанции Radio NV.

Он также признал, что уровень готовности этих подразделений мог быть хуже, чем у тех, которые 24 февраля прошлого года начали полномасштабное вторжение в Украину.

"В то же время надо понимать, что нам тогда очень повезло - парадные колонны, совершенно не готовые к боевому сопротивлению, стали легкой победой ВСУ. Так больше не будет. Будет нормальная логистика и многое другое. Главное, будет численное преимущество, которого не было в прошлом году", - сказал Данилюк.

Эксперт предупредил, что

рассчитывать на военную помощь, объявленную в конце января странами так называемого рамштайновского формата, не стоит, ведь их реальные поставки ожидаются только через несколько месяцев.