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Россия может начать мощное наступление в Украине уже на следующей неделе

rus.tvnet.lv
Россия может начать мощное наступление в Украине уже на следующей неделе
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Война в Украине. Иллюстративное фото
Война в Украине. Иллюстративное фото Фото: AFP/SCANPIX

В феврале Россия планирует новое крупномасштабное наступление в Украине, которое может начаться уже на следующей неделе, заявил сотрудник британского Королевского института объединенных служб (RUSI) Великобритании Александр Данилюк.

"Россия точно запланировала наступательные операции на февраль. Скорее всего, они начнутся уже на следующей неделе. Если не начнутся, то только потому, что у русских есть проблемы с планированием и проведением", - заявил эксперт радиостанции Radio NV.

Он также признал, что уровень готовности этих подразделений мог быть хуже, чем у тех, которые 24 февраля прошлого года начали полномасштабное вторжение в Украину.

"В то же время надо понимать, что нам тогда очень повезло - парадные колонны, совершенно не готовые к боевому сопротивлению, стали легкой победой ВСУ. Так больше не будет. Будет нормальная логистика и многое другое. Главное, будет численное преимущество, которого не было в прошлом году", - сказал Данилюк.

Эксперт предупредил, что

рассчитывать на военную помощь, объявленную в конце января странами так называемого рамштайновского формата, не стоит, ведь их реальные поставки ожидаются только через несколько месяцев.

Украина уже несколько месяцев предупреждает о возможности новой атаки со стороны сил РФ. Украинская разведка сообщает, что после того, как Валерий Герасимов стал командующим российскими войсками в Украине, армия РФ изменила свою тактику.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 25 января заявил, что масштабное нападение со стороны России ожидается через месяц-два. Он сообщил, что за приготовлениями оккупационных сил можно наблюдать, например, по вербовке криминальных авторитетов в Харьковской области.

Ранее он предупреждал, что в рамках подготовки к годовщине войны перед россиянами была поставлена ​​задача выйти на границу Донецкой и Луганской областей, а также продвинуться в сторону Запорожья. Данилов предупредил, что ближайшие месяц-полтора в Украине будет сложно.

Агентство Bloomberg также сообщило, что президент России Владимир Путин готовит новое нападение на Украину, которое ожидается в феврале-марте. Путин намерен продолжать войну годами, и русские могут начать наступление еще до того, как Киев получит обещанные танки из США и стран Европы.

Американский институт изучения войны (ISW) со ссылкой на источники в Кремле сообщил, что Путин планирует продолжать войну, готовя новое наступление в попытке перехватить инициативу, поскольку его не устраивает военные успехи Украины и неудачи армии РФ.

Президент России опасается, что в феврале-марте ВСУ начнут более активные контратаки, поэтому надеется, затягивая время, через некоторое время все-таки выиграть войну.

Аналитики ISW прогнозировали, что Россия может начать решающую стратегическую атаку в Луганской области. В свою очередь, целью действий в Запорожской области могло быть рассредоточение украинских сил. Также аналитики допустили атаку на западе Донецка.

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