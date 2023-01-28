В феврале Россия планирует новое крупномасштабное наступление в Украине, которое может начаться уже на следующей неделе, заявил сотрудник британского Королевского института объединенных служб (RUSI) Великобритании Александр Данилюк.
Россия может начать мощное наступление в Украине уже на следующей неделе
"Россия точно запланировала наступательные операции на февраль. Скорее всего, они начнутся уже на следующей неделе. Если не начнутся, то только потому, что у русских есть проблемы с планированием и проведением", - заявил эксперт радиостанции Radio NV.
Он также признал, что уровень готовности этих подразделений мог быть хуже, чем у тех, которые 24 февраля прошлого года начали полномасштабное вторжение в Украину.
"В то же время надо понимать, что нам тогда очень повезло - парадные колонны, совершенно не готовые к боевому сопротивлению, стали легкой победой ВСУ. Так больше не будет. Будет нормальная логистика и многое другое. Главное, будет численное преимущество, которого не было в прошлом году", - сказал Данилюк.
Эксперт предупредил, что
рассчитывать на военную помощь, объявленную в конце января странами так называемого рамштайновского формата, не стоит, ведь их реальные поставки ожидаются только через несколько месяцев.
Украина уже несколько месяцев предупреждает о возможности новой атаки со стороны сил РФ. Украинская разведка сообщает, что после того, как Валерий Герасимов стал командующим российскими войсками в Украине, армия РФ изменила свою тактику.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 25 января заявил, что масштабное нападение со стороны России ожидается через месяц-два. Он сообщил, что за приготовлениями оккупационных сил можно наблюдать, например, по вербовке криминальных авторитетов в Харьковской области.
Ранее он предупреждал, что в рамках подготовки к годовщине войны перед россиянами была поставлена задача выйти на границу Донецкой и Луганской областей, а также продвинуться в сторону Запорожья. Данилов предупредил, что ближайшие месяц-полтора в Украине будет сложно.
Агентство Bloomberg также сообщило, что президент России Владимир Путин готовит новое нападение на Украину, которое ожидается в феврале-марте. Путин намерен продолжать войну годами, и русские могут начать наступление еще до того, как Киев получит обещанные танки из США и стран Европы.
Американский институт изучения войны (ISW) со ссылкой на источники в Кремле сообщил, что Путин планирует продолжать войну, готовя новое наступление в попытке перехватить инициативу, поскольку его не устраивает военные успехи Украины и неудачи армии РФ.
Президент России опасается, что в феврале-марте ВСУ начнут более активные контратаки, поэтому надеется, затягивая время, через некоторое время все-таки выиграть войну.
Аналитики ISW прогнозировали, что Россия может начать решающую стратегическую атаку в Луганской области. В свою очередь, целью действий в Запорожской области могло быть рассредоточение украинских сил. Также аналитики допустили атаку на западе Донецка.
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