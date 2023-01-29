Вс, 29.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Жители Риги требуют восстановления 1-го троллейбусного маршрута

rus.tvnet.lv
Жители Риги требуют восстановления 1-го троллейбусного маршрута
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Автобусная остановка
Автобусная остановка Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

Уже более полутора лет по улицам столицы не курсируют троллейбусы первого маршрута. Хотя остановка общественного транспорта находится всего в нескольких шагах от дома пенсионерки Вероники, ждать его в этом месте бесполезно.

88-летняя женщина уже более 40 лет живет в доме на улице Гертрудес в Риге. Местные жители привыкли к троллейбусному маршруту номер 1, который курсировал от перекрестка улиц Гертрудес и Валмиерас до улицы Петерсалас.

Троллейбусный маршрут был закрыт полтора года назад, когда начались ремонтные работы на улице Гертрудес.

Жители использовали 1-й троллейбус, чтобы добраться до ближайшего крупного продуктового магазина, который находится в километре от дома, а также чтобы пересесть на трамвай.

"У нас рядом есть небольшой магазин, но вы не можете купить там то, что можно купить в магазине побольше. Если нужно в поликлинику, то приходится далеко ехать. И когда я уже в той части города, я тоже иду в магазин. Потом надо возвращаться с сумками. Что это за прогулка? Не я одна хочу восстановить троллейбусный маршрут. Здесь живет много людей, которым причинили серьезные неудобства", - говорит Вероника.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх