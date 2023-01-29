Видео ⟩ Жители Риги требуют восстановления 1-го троллейбусного маршрута

88-летняя женщина уже более 40 лет живет в доме на улице Гертрудес в Риге. Местные жители привыкли к троллейбусному маршруту номер 1, который курсировал от перекрестка улиц Гертрудес и Валмиерас до улицы Петерсалас.

"У нас рядом есть небольшой магазин, но вы не можете купить там то, что можно купить в магазине побольше. Если нужно в поликлинику, то приходится далеко ехать. И когда я уже в той части города, я тоже иду в магазин. Потом надо возвращаться с сумками. Что это за прогулка? Не я одна хочу восстановить троллейбусный маршрут. Здесь живет много людей, которым причинили серьезные неудобства", - говорит Вероника.