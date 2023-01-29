Уже более полутора лет по улицам столицы не курсируют троллейбусы первого маршрута. Хотя остановка общественного транспорта находится всего в нескольких шагах от дома пенсионерки Вероники, ждать его в этом месте бесполезно.
Видео ⟩ Жители Риги требуют восстановления 1-го троллейбусного маршрута
88-летняя женщина уже более 40 лет живет в доме на улице Гертрудес в Риге. Местные жители привыкли к троллейбусному маршруту номер 1, который курсировал от перекрестка улиц Гертрудес и Валмиерас до улицы Петерсалас.
Троллейбусный маршрут был закрыт полтора года назад, когда начались ремонтные работы на улице Гертрудес.
Жители использовали 1-й троллейбус, чтобы добраться до ближайшего крупного продуктового магазина, который находится в километре от дома, а также чтобы пересесть на трамвай.
"У нас рядом есть небольшой магазин, но вы не можете купить там то, что можно купить в магазине побольше. Если нужно в поликлинику, то приходится далеко ехать. И когда я уже в той части города, я тоже иду в магазин. Потом надо возвращаться с сумками. Что это за прогулка? Не я одна хочу восстановить троллейбусный маршрут. Здесь живет много людей, которым причинили серьезные неудобства", - говорит Вероника.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu (на латышском языке)
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