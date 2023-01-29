В субботу, 28 января, в Даугавпилсском олимпийском центре прошел финал шоу Muzikālā banka 2022. Песня Lieka štuka группы Citi Zēni была признана самой ценной поп- и рок- песней года в Латвии. Второе место заняла группа Sudden Lights с композицией Laternas, а третье - песня Pie vienas uguns группы The Sound Poets, сообщает портал lsm.lv.
Группа Citi Zēni стала победителем Muzikālā banka с песней Lieka štuka
Музыкант группы Citi Zēni Янис Петерсонс поблагодарил зрителей и слушателей и сказал, что "в конце концов любовь должна победить".
После финального голосования церемонии закрытия Muzikālā banka 2022 любимые песни публики расположились в следующем порядке:
- Лучшая песня Muzikālā banka 2022: Citi Zēni - Lieka štuka
- 2-е место: Sudden Lights - Laternas
- 3-е место: The Sound Poets - Pie vienas uguns
- 4-е место: Иво Фоминс и Типа - Ielai pāri
- 5-е место: Bermudu divstūris и Auļi - Līgava
- 6-е место: Tautumeitas и Ренарс Кауперс - Muoseņa
- 7-е место: Shipsea - Pie upes
- 8-е место: Dons - Tavs pieskāriens
- 9-е место: Prāta Vētra и Аснате Ранцане - Gads bez kalendāra
- 10-е место: Marta - Mīlestības kontrabanda
- 11-е место: Dons, rolands če - Brīnišķīga diena
- 12-е место: MESA - Ko vairāk man vajag
- 13-е место: Амината, Būū - Kur saule
- 14-е место: Дарта Степанова - Zelta važas
- 15-е место: Микс Дукурс, Veiv - Sarunāsim parunāt
"Трудно поверить, что мы уже в 23-й раз встречаемся в финале Muzikālā banka. Это мероприятие, которое вдохновляет на совершенствование и выступления не только состоявшихся музыкантов, но и тех, кто относительно недавно начал свою музыкальную карьеру. Желаю всем творческого и музыкально красивого следующего сезона Muzikālā banka", - сказал Каспарс Мауриньш, директор Латвийского радио 2.
"Финал Muzikālā banka проходит в Латгале, и это важно особенно сегодня, когда зарождаются сомнения в ценностях, которые воплощает этот регион.
Слет самых популярных латвийских исполнителей в Даугавпилсе - это знак того, что Латгале есть и будет одной из звезд памятника Свободы", - сказала главный редактор Латвийского радио Анита Брауна.
Видео: Песня Lieka štuka группы Citi Zēni
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