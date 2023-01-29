Группа Citi Zēni стала победителем Muzikālā banka с песней Lieka štuka

"Трудно поверить, что мы уже в 23-й раз встречаемся в финале Muzikālā banka. Это мероприятие, которое вдохновляет на совершенствование и выступления не только состоявшихся музыкантов, но и тех, кто относительно недавно начал свою музыкальную карьеру. Желаю всем творческого и музыкально красивого следующего сезона Muzikālā banka", - сказал Каспарс Мауриньш, директор Латвийского радио 2.