Одной из причин, по которой Латвия на этой неделе объявила об отзыве посла в России Мариса Риекстиньша, стало истечение срока его полномочий в течение нескольких месяцев. Вместо него Латвия не была готова отправить нового посла, пока продолжается агрессивная война России в Украине, сообщает программа LTV De Facto.
Латвия не была готова отправить в Москву нового посла
Отозвать посла из Москвы - впервые в новейшей истории Латвии - МИД побудило ухудшение отношений между Эстонией и Россией. Эстония потребовала сократить количество сотрудников посольства России в Таллинне. В ответ Россия выслала посла Эстонии Маргуса Лайдре.
Этот инцидент помог Латвии быстро решить дилемму, что делать с послом в Москве Марисом Риекстиньшем, срок полномочий которого истекал в ближайшие месяцы.
"Надо сказать, на мой взгляд, что у кого-то в России просто не выдержали нервы", - так комментирует решение России о высылке эстонского посла министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
В министерстве быстро решили проявить солидарность с Эстонией: отозвать своего посла и потребовать отъезда из Риги посла России в Латвии Михаила Ванина. Дипломатические отношения между двумя странами будут снижены до уровня уполномоченных в делах.
Ринкевич обосновывает это решение тем, что Россия продолжает агрессию против Украины, а латвийско-российские отношения находятся на очень низком уровне.
"Во-вторых, срок полномочий нашего посла Мариса Риекстиньша в любом случае истек бы в этом году, и большой вопрос морального характера заключается в том, можем ли мы в этой ситуации - а война, я думаю, будет относительно долгой - представить, что [новый] посол Латвии подает президенту России аккредитационную грамоту, подписанную президентом и министром иностранных дел Латвии", - поясняет Ринкевич и добавляет, что дипломатическая форма в таких случаях также требует ссылки на "хорошие и дружеские" отношения.
Посол в России Риекстиньш говорит, что вплоть до неожиданного разрешения ситуации у него и мысли не было о продлении службы в Москве: "Фактически я уже провел в России пять с половиной лет. Это уже больше, чем обычно".
Он прогнозирует, что представительство сможет выполнять свои повседневные обязанности и без посла, но может быть потерян доступ к определенным форматам: "В дипломатии бывают различные встречи, в том числе и неформальные, куда иногда приглашаются только послы, а не страны. В таком случае [кто-то скажет]: Что, у вас нет посла? Простите".
Хотя Латвия решила снизить уровень дипломатических отношений с 24 февраля - в день годовщины полномасштабного вторжения России в Украину - РФ в пятницу, 27 января, объявила, что Риекстиньш должен покинуть страну в течение двух недель.
Таким образом, все три государства Балтии будут иметь своих служащих в России, которые не будут являться послами. Литва отозвала своего посла еще в прошлом году.
В отличие от Эстонии Латвия пока не требует выезда других российских дипломатов для равной численности сотрудников посольств в Риге и Москве. "Диспропорция все еще существует, но мы оставим это до принятия дальнейших решений", - заявил Ринкевич.
МИД России назвал решение Латвии о снижении уровня дипломатических отношений "недружественным и русофобским", что не стало для него неожиданностью. Аналогичные обвинения прозвучали и в сторону Эстонии. Россия утверждает, что именно Эстония и Латвия разрушили отношения с Россией, а не сама РФ, начав войну.
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