Латвия не была готова отправить в Москву нового посла

Посол в России Риекстиньш говорит, что вплоть до неожиданного разрешения ситуации у него и мысли не было о продлении службы в Москве: "Фактически я уже провел в России пять с половиной лет. Это уже больше, чем обычно".

Он прогнозирует, что представительство сможет выполнять свои повседневные обязанности и без посла, но может быть потерян доступ к определенным форматам: "В дипломатии бывают различные встречи, в том числе и неформальные, куда иногда приглашаются только послы, а не страны. В таком случае [кто-то скажет]: Что, у вас нет посла? Простите".

Хотя Латвия решила снизить уровень дипломатических отношений с 24 февраля - в день годовщины полномасштабного вторжения России в Украину - РФ в пятницу, 27 января, объявила, что Риекстиньш должен покинуть страну в течение двух недель.

Таким образом, все три государства Балтии будут иметь своих служащих в России, которые не будут являться послами. Литва отозвала своего посла еще в прошлом году.

В отличие от Эстонии Латвия пока не требует выезда других российских дипломатов для равной численности сотрудников посольств в Риге и Москве. "Диспропорция все еще существует, но мы оставим это до принятия дальнейших решений", - заявил Ринкевич.

МИД России назвал решение Латвии о снижении уровня дипломатических отношений "недружественным и русофобским", что не стало для него неожиданностью. Аналогичные обвинения прозвучали и в сторону Эстонии. Россия утверждает, что именно Эстония и Латвия разрушили отношения с Россией, а не сама РФ, начав войну.