В США полиция города Мемфис упразднила спецподразделение "Скорпион", сотрудники которого обвиняются в убийстве после жестокого избиения темнокожего водителя Тайри Николса, скончавшегося от побоев в начале января.
В США расформировали подразделение "Скорпион", полицейские из которого били Тайри Николса
"Поскольку чудовищные действия нескольких сотрудников навлекли тень позора на название "Скорпион", мы, полицейское управление Мемфиса, просто обязаны предпринять активные меры для исцеления всех, кого это коснулось", - говорится в заявлении полиции.
В пятницу полиция опубликовала видеозаписи с нагрудных камер полицейских и уличных камер видеонаблюдения, запечатлевших нападение на Николса.
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Адвокаты семьи погибшего назвали его "не просто жестоким, но зверским". Глава полиции Мемфиса заявила, что кадры вызвали у нее шок, и произошло, по ее словам, "нечто необъяснимое".
Причины, по которым машину Николса остановили полицейские, до сих пор не известны. Обвиняемые изначально заявили, что водитель слишком быстро ехал, но руководство полиции в пятницу подчеркнуло, что никаких доказательств этому не имеется.
На видео слышно, как Николс кричит: "Я ничего не совершил" и "Я просто пытаюсь доехать домой".
По словам адвокатов семьи Николса, машина полицейских не имела характерных опознавательных знаков.
Чем занималось подразделение "Скорпион"
Подразделение полиции, в котором служили пятеро обвиняемых, называется "Операция по борьбе с уличной преступностью для восстановления порядка в наших районах". Аббревиатура этого названия на английском языке - "Scorpion" ("Скорпион").
Подразделение "Скорпион", состоящее примерно из 50 человек, создали в 2021 году, поставив перед ним задачу снизить уровень преступности в наиболее криминогенных районах Мемфиса. В частности, речь идет о деятельности банд и автомобильных кражах.
Но после публикации кадров избиения 29-летнего Тайри Николса, совершенного 7 января, полиция города заявила, что "во всеобщих интересах будет [это подразделение] навсегда деактивировать".
Родственники Николса положительно отреагировали на это решение департамента, назвав его "правильным и пропорциональным в связи с трагической смертью Тайри Николса, но также порядочным и справедливым по отношению к гражданам Мемфиса".
Ранее в интервью Би-би-си глава полиции Мемфиса Серелин Дэйвис объясняла, что подразделение "Скорпион" было создано для более быстрого и активного реагирования на вооруженную преступность в городе. Она признала, что группа полицейских, напавших на Николса, "решила сойти с катушек".
Год назад мэр Мемфиса с своей речи хвалил подразделение "Скорпион". Он заявил, что с октября 2021 по январь 2022 года подразделение совершило 566 арестов, а также конфисковало 270 автомобилей, 253 единицы огнестрельного оружия и 100 тыс. долларов наличными.
После огласки нападения на Николса еще один житель города, Корнелл Маккини, рассказал местному телевидению о своем "напряженном" опыте столкновения с сотрудниками отдела 3 января. По его словам, полицейские, ехавшие в немаркированной машине, направили на него пистолет, пригрозили "снести ему голову" и обвинили в хранении наркотиков. Маккини сообщил об этом в полицию, но за этим ничего не последовало.
Что происходит с обвиняемыми
Пятерым полицейским - Деметриусу Хейли, Десмонду Миллсу, Эммитту Мартину III, Джастину Смиту и Тадариусу Бину - помимо обвинений в убийстве второй степени также предъявлены обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах, похищении человека при отягчающих обстоятельствах, превышении полномочий и притеснениях со стороны должностного лица.
Все пятеро обвиняемых - афроамериканцы. Они были уволены из полиции на прошлой неделе. Все они были арестованы, но к утру пятницы четверо внесли залог и вышли из тюрьмы до суда.
Адвокаты двоих обвиняемых, Мартина и Миллса, сообщили, что их подзащитные не будут признавать себя виновными.
Адвокаты семьи заявляют, что будут добиваться максимального наказания для виновников смерти Николса, проявивших невероятную и неоправданную жестокость.
В своем заявлении они подчеркивают, что обстоятельства задержания Тайри Николса классифицируются как ситуация с низкой степенью угрозы для полицейских.
Что было на обнародованном видео
В пятницу вечером, по решению властей штата, были обнародованы четыре видеозаписи с нагрудных камер полицейских, осуществлявших задержание, а также с камер уличного наблюдения.
На первом видео показано, как полицейские вытаскивают Николса из машины и кричат ему, чтобы он лег на землю.
"Я ничего не совершил!" - говорит Николс. Затем полицейские кладут его на землю и требуют, чтобы он лежал смирно. Через несколько секунд один из полицейских применяет электрошокер, после чего Николс вскакивает и убегает.
На втором видео, снятом, по-видимому, с уличной камеры видеонаблюдения, двое полицейских держат Николса, а другие по очереди бьют его ногами и кулаками, а также чем-то вроде дубинки. Затем они волочат его по земле и прислоняют к полицейской машине.
На третьем и четвертом видео показаны кадры избиения с нагрудной видеокамеры одного из полицейских. Николса держат, обрызгивают перцовым баллончиком и бьют, а он зовет мать.
Мать Николса рассказала, что в момент происшествия ее сын находился всего в 70 метрах от дома. Он умер в больнице через три дня после нападения.
"Его избили до неузнаваемости. По всему телу у него были синяки, голова распухла как арбуз.. ему сломали шею", - рассказала она в интервью CNN.
Мирные демонстрации
С вечера пятницы, когда были опубликованы видео, в Мемфисе и других городах США проходят мирные демонстрации против полицейского произвола.
Их участники призывали реформировать систему, которая, по их словам, с непомерной жестокостью обходится с темнокожими людьми.
Протестующие в Мемфисе одобрительно отреагировали на сообщения о роспуске подразделения "Скорпион".