В США расформировали подразделение "Скорпион", полицейские из которого били Тайри Николса

Чем занималось подразделение "Скорпион"

Подразделение полиции, в котором служили пятеро обвиняемых, называется "Операция по борьбе с уличной преступностью для восстановления порядка в наших районах". Аббревиатура этого названия на английском языке - "Scorpion" ("Скорпион").

Подразделение "Скорпион", состоящее примерно из 50 человек, создали в 2021 году, поставив перед ним задачу снизить уровень преступности в наиболее криминогенных районах Мемфиса. В частности, речь идет о деятельности банд и автомобильных кражах.

Но после публикации кадров избиения 29-летнего Тайри Николса, совершенного 7 января, полиция города заявила, что "во всеобщих интересах будет [это подразделение] навсегда деактивировать".

Родственники Николса положительно отреагировали на это решение департамента, назвав его "правильным и пропорциональным в связи с трагической смертью Тайри Николса, но также порядочным и справедливым по отношению к гражданам Мемфиса".

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Ранее в интервью Би-би-си глава полиции Мемфиса Серелин Дэйвис объясняла, что подразделение "Скорпион" было создано для более быстрого и активного реагирования на вооруженную преступность в городе. Она признала, что группа полицейских, напавших на Николса, "решила сойти с катушек".

Год назад мэр Мемфиса с своей речи хвалил подразделение "Скорпион". Он заявил, что с октября 2021 по январь 2022 года подразделение совершило 566 арестов, а также конфисковало 270 автомобилей, 253 единицы огнестрельного оружия и 100 тыс. долларов наличными.