Эксперт: часть общества в борьбе с Россией готова стать такой же, как страна-агрессор

"Мы должны помнить о том, что, когда мы боремся со злом, мы рискуем сами превратиться в него. Это классическая проблема. Вроде бы ты на стороне добра, но, сражаясь с врагом, ты сам становишься жестоким и теряешь то, за что ты вообще боролся", - подчеркнул Седлениекс.

"С таким же успехом мы можем задать вопрос - есть ли хорошие латыши? Как только мы нивелируем какую-то группу людей, мы совершаем радикальную несправедливость. Удивительно, что мы, латыши, так поступаем, потому что в прошлом мы сами сильно пострадали от такого подхода. Наша самая большая боль в XX веке связана с 1937 годом, когда в России массово уничтожали наших соотечественников только за то, что они были латышами, имели "неправильную" национальность. Сталин говорил, что "хороших" латышей не бывает. Впоследствии это вылилось в две депортации. И теперь мы хотим применить этот же принцип ко всем живущим здесь русским. Это несправедливо", - заявил социальный антрополог.