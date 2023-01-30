Спустя почти год с начала войны России против Украины часть латвийских русских в определенной степени переживает кризис идентичности, в то же время другая часть общества, активно выступающая против агрессии России, готова стать такой же, как страна-агрессор, сказал в интервью агентству LETA ассоциированный профессор Рижского университета Страдиня, социальный антрополог Клавс Седлениекс.
Эксперт: часть общества в борьбе с Россией готова стать такой же, как страна-агрессор
"Мы должны помнить о том, что, когда мы боремся со злом, мы рискуем сами превратиться в него. Это классическая проблема. Вроде бы ты на стороне добра, но, сражаясь с врагом, ты сам становишься жестоким и теряешь то, за что ты вообще боролся", - подчеркнул Седлениекс.
По его словам, сегодня у многих латышей есть желание объявить всех русских "плохими" и поместить их в одну маленькую коробку с надписью "путинисты".
"С таким же успехом мы можем задать вопрос - есть ли хорошие латыши? Как только мы нивелируем какую-то группу людей, мы совершаем радикальную несправедливость. Удивительно, что мы, латыши, так поступаем, потому что в прошлом мы сами сильно пострадали от такого подхода. Наша самая большая боль в XX веке связана с 1937 годом, когда в России массово уничтожали наших соотечественников только за то, что они были латышами, имели "неправильную" национальность. Сталин говорил, что "хороших" латышей не бывает. Впоследствии это вылилось в две депортации. И теперь мы хотим применить этот же принцип ко всем живущим здесь русским. Это несправедливо", - заявил социальный антрополог.
В то же время Седлениекс указал на парадокс - в мышлении многих так называемых активных латышских националистов ненормально сильно наследие советской эпохи.
"Проблема в том, что многие из них, желая создавать якобы латышскую среду, на самом деле воспроизводят тоталитарные идеи", - сказал эксперт.
Он отметил, что русские Латвии сегодня в определенной степени переживают кризис идентичности - не все русскоговорящие поддерживают Кремль, но для некоторых психологически нелегко протестовать против России, потому что раньше они ничего подобного не делали.
Седлениекс отмечает, что очень многие латвийские русские сегодня чувствуют себя крайне плохо из-за войны в Украине и прекрасно осознают, что они находятся в очень плохой ситуации.
"Они - русские, и поэтому латыши смотрят на них с огромным подозрением. Не то чтобы все русские в Латвии поддерживали Путина, но с подозрением смотрят на всех", - заключил профессор.
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