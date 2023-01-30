"Одной меня ему было мало": певица Адриана Миглане назвала настоящую причину развода

"Тянуть особо было нечего, потому что мне кажется, если есть какие-то вещи, которые повторяются, о которых ранее проговорили, но они снова повторяются, то я не хочу жить с человеком только для того, чтобы формально у меня был муж. Я поняла, что мне это просто не нужно.

Очевидно, что одной меня ему было мало.

Не могу утверждать, что был тесный контакт, но разная переписка была. И это повторялось снова и снова. Мы говорили об этом, но ничего не изменилось".

Адриана отметила, что предупредила своего теперь уже бывшего мужа, что если так будет продолжаться, то последует развод, что в конце концов и произошло.

Певица и новоиспеченная мама ранее не скрывала, что Кришьянис работает за границей, поэтому времени на семью у него очень мало. Но когда он был дома в течение более длительного периода, отношения испортились: "Его многое раздражало. Я поняла, что он привык быть один".