Латвийская певица Адриана Миглане во время посещения программы No Bullshit Experience ar Andri Kiviču на YouTube раскрыла настоящую причину, по которой ее брак с отцом ее сына Кришьянисом Сондаром так быстро распался.
"Одной меня ему было мало": певица Адриана Миглане назвала настоящую причину развода
"Тянуть особо было нечего, потому что мне кажется, если есть какие-то вещи, которые повторяются, о которых ранее проговорили, но они снова повторяются, то я не хочу жить с человеком только для того, чтобы формально у меня был муж. Я поняла, что мне это просто не нужно.
Очевидно, что одной меня ему было мало.
Не могу утверждать, что был тесный контакт, но разная переписка была. И это повторялось снова и снова. Мы говорили об этом, но ничего не изменилось".
Адриана отметила, что предупредила своего теперь уже бывшего мужа, что если так будет продолжаться, то последует развод, что в конце концов и произошло.
Певица и новоиспеченная мама ранее не скрывала, что Кришьянис работает за границей, поэтому времени на семью у него очень мало. Но когда он был дома в течение более длительного периода, отношения испортились: "Его многое раздражало. Я поняла, что он привык быть один".
Она не скрывает, что пыталась себя утешить, думая, что, возможно, неправильно понимает ситуацию. "Но был человек, который разложил все это передо мной и сказал:
"Адриана, что тебе еще неясно? Пожалуйста, открой глаза".
Адриана призналась, что была у нотариуса, документы о разводе готовы, осталось дождаться прибытия Кришьяниса из-за границы, чтобы завершить этот процесс. Несмотря на их неудачный брак, он любит и заботится о ребенке. Адриана полна надежды, что они смогут сохранить хорошие отношения ради сына.
Ранее Адриана Миглане объявила о разводе через Instagram. Анонсируя новость, она написала, что такое бывает в жизни. В качестве одной из причин развода она назвала разные взгляды на жизнь. Несмотря на печальное событие, она уверена, что оба будут лучшими родителями для их сына Хуго. Она также попросила не осуждать ни одну из сторон, сказав, что "так бывает, но жизнь продолжается". Сын Хуго родился в 2020 году, а поженилась пара только в весной 2022-го.
В октябре 2022 года Адриана сообщила о страшной трагедии - она потеряла своего еще не родившегося ребенка.
Певица поделилась эмоциональным видео, в котором не скрывала слез по поводу утраты. "Одним моим защитником меньше. Никогда не думала, что пройду через что-то подобное. Так много вопросов, так мало ответов. Это так тяжело. Надежда не потеряна. У нас точно все впереди! Время лечит! Нас много, каждая со своей историей. Чего не могут матери? Все могут!"
Сейчас Адриана Миглане готовится к участию в полуфинале конкурса Supernova.
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