СМИ: Spice Girls воссоединятся ради коронации короля Карла III

СМИ сообщают, что Spice Girls могут выступить на праздничном концерте, который состоится в рамках трехдневного празднования.

Журналисты ссылаются на королевских организаторов, которые решили пригласить группу, поскольку девушки встречались с королем Карлом несколько раз за свою карьеру. Первая встреча состоялась в 1997 году после королевского гала-концерта в Манчестерском оперном театре по случаю 21-й годовщины благотворительной организации Prince's Trust.

Ходят слухи, что для такого события на сцену может выйти Виктория Бекхэм , которая ранее отказывалась выступать из-за чрезмерной занятости и отсутствии заинтересованности.

Напомним, в последний раз группа Spice Girls выступала на церемонии закрытия Олимпийских игр в 2012 году.

Британская группа Spice Girls была основана в 1994 году, а в 2001 году распалась. Было несколько попыток воссоединений, но неудачных. Их альбомы разошлись тиражом более 75 миллионов экземпляров по всему миру.

В состав коллектива входили: Мелани Чисхолм (Мел Си), Виктория Адамс (ныне Бекхэм), Мелани Браун (Мел Би) и Эмма Ли Бантон и Джери Халлиуэлл.

Но фанаты до сих пор помнят их хиты. Такие как Wannabe, Say You'll Be There, Mama, Viva Forever, Too Much, Stop, Spice Up Your и многие другие.