Британская поп-группа Spice Girls может воссоединиться, чтобы выступить на коронации короля Карла III, которая состоится в мае 2023 года. Об этом сообщает Spletnik.ru со ссылкой на издание The Sun.
СМИ: Spice Girls воссоединятся ради коронации короля Карла III
СМИ сообщают, что Spice Girls могут выступить на праздничном концерте, который состоится в рамках трехдневного празднования.
Журналисты ссылаются на королевских организаторов, которые решили пригласить группу, поскольку девушки встречались с королем Карлом несколько раз за свою карьеру. Первая встреча состоялась в 1997 году после королевского гала-концерта в Манчестерском оперном театре по случаю 21-й годовщины благотворительной организации Prince's Trust.
Ходят слухи, что для такого события на сцену может выйти Виктория Бекхэм, которая ранее отказывалась выступать из-за чрезмерной занятости и отсутствии заинтересованности.
Напомним, в последний раз группа Spice Girls выступала на церемонии закрытия Олимпийских игр в 2012 году.
Британская группа Spice Girls была основана в 1994 году, а в 2001 году распалась. Было несколько попыток воссоединений, но неудачных. Их альбомы разошлись тиражом более 75 миллионов экземпляров по всему миру.
В состав коллектива входили: Мелани Чисхолм (Мел Си), Виктория Адамс (ныне Бекхэм), Мелани Браун (Мел Би) и Эмма Ли Бантон и Джери Халлиуэлл.
Но фанаты до сих пор помнят их хиты. Такие как Wannabe, Say You'll Be There, Mama, Viva Forever, Too Much, Stop, Spice Up Your и многие другие.
В свете коронации Карла III СМИ больше волнует вопрос о том, появится ли на церемонии младший сын короля - принц Гарри, который находится в непростых отношениях с семьей после выхода его скандальных мемуаров.
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