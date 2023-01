СМИ: Spice Girls воссоединятся ради коронации короля Карла III

Британская группа Spice Girls была основана в 1994 году, а в 2001 году распалась. Было несколько попыток воссоединений, но неудачных. Их альбомы разошлись тиражом более 75 миллионов экземпляров по всему миру.

В состав коллектива входили: Мелани Чисхолм (Мел Си), Виктория Адамс (ныне Бекхэм), Мелани Браун (Мел Би) и Эмма Ли Бантон и Джери Халлиуэлл.

Но фанаты до сих пор помнят их хиты. Такие как Wannabe, Say You'll Be There, Mama, Viva Forever, Too Much, Stop, Spice Up Your и многие другие.