У стилиста и блогера Индры Салцевичи двое сыновей от первого брака. После развода она полностью взяла на себя заботу о детях. В программе Māmiņu klubs она рассказала, что все это время не обращалась за алиментами, и объяснила почему.
"Я не спрашивала алименты": стилист и блогер Индра Салцевича о воспитании ребенка
Индра Салцевича не скрывает, что ее мнение об ответственности родителей по отношению к детям кардинально отличается от мнения большинства латвийских женщин. Она также подверглась критике со стороны своей семьи за решение не спрашивать алименты с отца своих детей.
"Я взяла на себя 100-процентную ответственность за своих детей, в том числе и в финансовом отношении. Я не требовала алиментов.
Я могу сказать вам почему. Я искренне считаю, что если мужчина очень не хочет заботиться о своих детях, то никакая страна... Я просто ожидала, что сразу будет раздел имущества, дети неделю здесь, неделю там.
Я считаю, что, если брак расторгнут, хочешь - плати алименты, не хочешь - не плати".
Конечно, не все родители могут отказаться от финансовой поддержки другого родителя.
Напомним, в этом году произошли изменения в расходах на содержание детей, о чем мы сообщали ранее.
С 2023 года размер минимальной заработной платы увеличился на 24%, достигнув 620 евро. Это означает, что минимальная сумма алиментов тоже меняется. С учетом возраста ребенка она следующая:
- на ребенка до 7 лет - в размере 25% от минимальной месячной заработной платы, установленной Кабинетом министров - 155 евро в месяц;
- на ребенка в возрасте от 7 до 18 лет - в размере 30% минимальной месячной заработной платы, установленной Кабинетом министров - 186 евро в месяц.
Однако размер выплат из Фонда гарантированного содержания остается неизменным: на детей до 7 лет по-прежнему 107,5 евро, а с 7 до 18 лет - 129 евро (сумма выплачивается до 21 года, если ребенок продолжает получать основное образование, профессиональное образование или специальное образование).
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