Вопреки планам работа портала Latvija.lv пока не восстановлена

При попытке открыть портал Latvija.lv появляется надпись о том, что Государственное агентство регионального развития (VRAA) проводит технические работы по обслуживанию портала.

В агентстве заявили, что для решения технических вопросов необходимо дополнительное время. Работа портала будет восстановлена сегодня.

Как сообщалось, в этом году наблюдались нарушения функций некоторых услуг на портале Latvija.lv. Согласно информации, предоставленной VRAA, ведется "большая работа для того, чтобы сделать ряд разработанных улучшений доступными пользователям портала". Так, станет доступен новый дизайн главной страницы портала, информационных страниц и рабочего места пользователя.

Кроме того, ведутся работы по улучшению производительности веб-сервиса электронной переписки. Положительные нововведения также обещаны в мобильной версии портала, осуществлена модернизация используемых на портале технологий и решений.