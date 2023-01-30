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Дизайнер из Латвии Рамона Агрума поделилась нежными кадрами со своей возлюбленной

rus.tvnet.lv
Дизайнер из Латвии Рамона Агрума поделилась нежными кадрами со своей возлюбленной
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Проживающая за границей латвийский дизайнер Рамона Агрума обратила на себя внимание СМИ после того, как совершила каминг-аут и сообщила об отношениях с известной актрисой Ребел Уилсон. Теперь блондинка показала, как отметила свой 39-й день рождения.

Рамона Агрума опубликовала в Instagram серию фотографий со своего 39-летия, а также поделилась душевной публикацией о любимой - Ребел Уилсон.

"Спасибо всем за прекрасные поздравления с днем ​​рождения! Спасибо моей любимой Ребел Уилсон за самый продуманный сюрприз ко дню рождения и спасибо моим друзьям, которые всегда заставляют меня улыбаться. Я чувствую себя любимой!" - написала Рамона. 

Рамона Агрума проживает в Лос-Анджелесе. Она - создатель бренда одежды Lemon Ve Limon, а также амбассадор ювелирной марки Bee Goddess. Ее отец - латвийский предприниматель и политик Армандс Агрумс. 

Напомним, 9 июня 2022 года актриса Ребел Уилсон сделала каминг-аут и впервые показала свою возлюбленную. Ею оказалась дизайнер Рамона Агрума из Латвии. Юность Рамоны прошла в Латвии, где она окончила школу и поступила в Латвийский университет. Судя по ее профилю на LinkedIn, она свободно говорит на латышском, английском, немецком и русском языках.

Ребел и Рамона, по сведениям СМИ, встречаются уже 8 месяцев. Пару уже не раз замечали вместе: они посещали светские мероприятия, катались на лыжах и побывали на вечеринке издания Vanity Fair в рамках церемонии вручения премии "Оскар".

Источники Daily Mail рассказали, что Ребел и Рамона планируют создание семьи. По информации издания, предложение руки и сердца прозвучало в прошлом году сразу после вечеринки по случаю Хэллоуина. Возможно, скоро девушки сыграют свадьбу. Кроме того, известно, что Ребел уже успела познакомить маму со своей партнершей.

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