Видео ⟩ Латвийский паркурист Петкун показал подросшую дочь от порнозвезды Райли Рид

"Я не знаю, что значит быть хорошим отцом, просто потому, что у меня не было хорошего примера, но я стану отличным отцом, зная, чего мне не хватало. Я люблю тебя, Эмма!".

"Я так люблю вас обоих! Ты лучший муж для меня и лучший отец для Эммы. Я не променяю это ни на что другое!".

Видео за короткое время набрало более 50 тысяч "лайков", а люди поделились своим опытом, рассказывая, какого это - воспитывать ребенка без примера родителей.

Напомним, латвийский паркурист Павел Петкун и американская порнозвезда Райли Рид (настоящее имя - Эшли Мэттьюс) в июне 2022 года стали родителями дочки Эммы.

Павел Петкун, или Pasha, родился в 1992 году в Даугавпилсе. Он - популярный паркурист, начавший спортивную карьеру в 2009 году. Петкун стал первым спортсменом, дважды подряд выигравшим Red Bull в дисциплине Art Of Motion. Прошлым летом его женой стала популярная порнозвезда Райли Рид.

Эшли Мэттьюс, более известная как Райли Рид, - американская актриса фильмов для взрослых. До прихода в киноиндустрию для взрослых в 2010 году 19-летняя Эшли работала стриптизершей. С тех пор она получила множество наград, в том числе премию AVN 2016 как лучшая исполнительница года.