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Видео ⟩ Спустя два года после смерти соседа его машины до сих пор стоят во дворе: что делать?

rus.tvnet.lv
Спустя два года после смерти соседа его машины до сих пор стоят во дворе: что делать?
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Автомобиль. Иллюстративное фото
Автомобиль. Иллюстративное фото Фото: Lita Millere/LETA

Жители многоквартирного дома В Лиепае не знают, что делать с машинами, оставленными покойными соседями. Они стоят во дворе уже два года, сообщает программа Bez Tabu на TV3 .

В апреле 2020 года скончался сосед - владелец автомобиля Opel. В декабре того же года умерла и жена мужчины, которая не приняла наследство, оставленное мужем. Кроме того, дама сама оставила свой автомобиль - Mazda - без завещания.

Жительница многоквартирного дома сообщила программе, что родственники умершей отказались принять наследство, в том числе и автомобили.

Так как жители дома не имеют права ничего делать с машинами, они стоят во дворе уже два года. По словам жительницы, они бы с удовольствием пожертвовали эти машины украинцам, к тому же это освободило бы еще два парковочных места.

Если автомобили не мешают движению и не создают угрозы безопасности, у самоуправления и местных правоохранителей нет права как-либо действовать с личным имуществом без наследников, говорит присяжный нотариус Рижского окружного суда Илзе Метузале.

При отсутствии наследников все имущество переходит под покровительство государства или, в некоторых случаях, муниципалитета.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)

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