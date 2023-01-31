Видео ⟩ Как в Латвии делают бронированные автобусы, которые спасают жизни в Украине?

"Два пулевых отверстия. Не знаю, по какой траектории они летели, спасся или нет. Спасибо за этот бронеавтомобиль. Все в норме, машина работает, свою функцию выполняет", - говорит Александр, волонтер на Донбассе.

Агнис продолжает готовить бусики в Латвии. "Здесь броня, дверь тоже бронированная. Внутри все тоже обшито броневой сталью. И, как мы видим, эта броня работает".

Самое главное, по его словам, - автобус выглядит как обычный, хотя внутри бронированный. "В оригинале он весит 4,5 тонны, далее идет ограничитель 89 км/ч, мощность 120 кВт. Но благодаря одному знакомому вся экология, все температурные датчики, которые могли заставить двигатель работать в аварийном режиме, все это минимизировано, убрано. Потому что 4,5 тонны это 4,5 тонны. Физику еще никто не обманывал. Чтобы привести его в движение, нужны лошадки", - говорит Агнис.

Перед поездкой в ​​Украину из автобусов выбирают сейфы и другие ненужные вещи, которые не понадобятся в Украине - для уменьшения веса.

Видео: Сюжет передачи Aculiecinieks (на латышском языке)