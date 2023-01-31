В российском Эрмитаже появились сообщения о Буче. Обвиняют хакеров

Как стало известно, это произошло еще днем в воскресенье, 29 января. Какая именно информация транслировалась на экранах музея, не уточняется.

Известно, что после появления сообщения сотрудники службы безопасности музея отключили экраны. По предварительным данным, взлом техники был осуществлен дистанционно.

Сейчас Следственный комитет России решает, каким образом квалифицировать происшествие.

Украинский город Буча находился под российской оккупацией около месяца весной 2022 года. После отхода российских войск там были обнаружены десятки убитых мирных жителей. С тех пор Буча стала символом военных преступлений российской армии в Украине.