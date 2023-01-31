В Латвии пройдет премьера фильма "Молоко матери" по мотивам всемирно известного романа

Фильм рассказывает историю молодого, подающего надежды советского гинеколога Астры, которая проводит первые в Советском союзе эксперименты по искусственному оплодотворению.

Автор книги Нора Икстене не скрывает, что её книга по большей части автобиографична - писательница рассказывает о личных переживаниях. А фильм Инары Колмане - самостоятельное произведение искусства.

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"Когда я начала читать эту книгу, у меня уже на половине был щелчок в голове: я вижу картину. Позвонила Норе (Икстене) - оказалось, она тоже думала про фильм и хотела, чтобы его делала я", - рассказывает историю картины Инара Колмане. "Когда она приезжала на съемочную площадку, я чувствовала себя легко и спокойно. Потом Нора посмотрела фильм и была довольна - это первый мой экзамен. Следующий - со зрителями".

"Инара Колмане изучила книгу почти так же глубоко, как я прочувствовала ее мощную энергетику, пересказывая, обсуждая, вновь и вновь переживая в разных аудиториях - от Украины до Индонезии, от Фарерских островов до Греции", - рассказывает автор романа "Молоко матери" Нора Икстена. "Это история о безусловной любви, о стремлении жить своей жизнью, которая не всегда в наших руках. О материнском молоке, которое должно быть у каждого ребенка, чтобы хватило сил идти и творить дальше".

Главные роли исполнили латвийские актрисы Майя Довейка, Элина Васка-Ботере, Рута Кронберга и Екатерина Фролова. Яркий ансамбль латвийских актеров дополнил известный украинский артист Олексий Горбунов, известный широкому зрителю по фильмам "Статский советник" и "12".

Официальный трейлер фильма: