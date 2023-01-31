2 февраля в латвийский прокат выходит фильм режиссера Инары Колмане "Молоко матери". Это рассказ о судьбе трех поколений латышских женщин на фоне длительного исторического периода - от 40-х годов до Атмоды. Картина снята по мотивам одноименного романа Норы Икстены, переведенного на более чем 20 языков.
В Латвии пройдет премьера фильма "Молоко матери" по мотивам всемирно известного романа
Фильм рассказывает историю молодого, подающего надежды советского гинеколога Астры, которая проводит первые в Советском союзе эксперименты по искусственному оплодотворению.
Автор книги Нора Икстене не скрывает, что её книга по большей части автобиографична - писательница рассказывает о личных переживаниях. А фильм Инары Колмане - самостоятельное произведение искусства.
"Когда я начала читать эту книгу, у меня уже на половине был щелчок в голове: я вижу картину. Позвонила Норе (Икстене) - оказалось, она тоже думала про фильм и хотела, чтобы его делала я", - рассказывает историю картины Инара Колмане. "Когда она приезжала на съемочную площадку, я чувствовала себя легко и спокойно. Потом Нора посмотрела фильм и была довольна - это первый мой экзамен. Следующий - со зрителями".
"Инара Колмане изучила книгу почти так же глубоко, как я прочувствовала ее мощную энергетику, пересказывая, обсуждая, вновь и вновь переживая в разных аудиториях - от Украины до Индонезии, от Фарерских островов до Греции", - рассказывает автор романа "Молоко матери" Нора Икстена. "Это история о безусловной любви, о стремлении жить своей жизнью, которая не всегда в наших руках. О материнском молоке, которое должно быть у каждого ребенка, чтобы хватило сил идти и творить дальше".
Главные роли исполнили латвийские актрисы Майя Довейка, Элина Васка-Ботере, Рута Кронберга и Екатерина Фролова. Яркий ансамбль латвийских актеров дополнил известный украинский артист Олексий Горбунов, известный широкому зрителю по фильмам "Статский советник" и "12".
Официальный трейлер фильма:
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