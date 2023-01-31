Глава МИД Литвы не видит смысла в российских послах в странах ЕС

"В большинстве случаев нет особой пользы в том, чтобы иметь российского посла в какой-либо европейской столице. Потому что, как мы видим, это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды, который скрывает военные преступления и в целом продвигает повестку геноцида", - заявил во вторник журналистам в Риге глава литовской дипломатии.

Выступая на совместной пресс-конференции с коллегами из стран Балтии и Польши, он подчеркнул, что не так давно Литва была единственной страной, где не было российского посла.

"Сейчас мы в группе стран Балтии", - сказал Ландсбергис.

На прошлой неделе Эстония и Латвия объявили о своем решении выслать российских послов из страны. Таллинн так отреагировал на соответствующее решение Кремля, а Латвия выразила солидарность с соседней страной.

Литва понизила дипломатические отношения с Россией еще в апреле прошлого года в ответ на убийства в Буче.

"Я не исключаю возможности того, что еще больше стран, увидев, что происходит в Украине, смогут убедиться, что это правильный путь", - сказал глава МИД Литвы.

Он подчеркнул, что это "требует времени", и есть разные точки зрения.

В свою очередь министры иностранных дел Польши, Латвии и Эстонии заявили, что пока Россия продолжает войну в Украине, у дипломатических отношений с Кремлем нет будущего.