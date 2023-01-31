В Латвию через Россию пыталась проникнуть группа преступников из Украины

В ходе проверки пограничники констатировали, что эти мужчины совершили в Украине преступления и, возможно, даже не понесли за это наказание.

Об этом свидетельствовали справки, которые мужчины сами предоставили пограничникам. Информацию проверили, и она подтвердилась.

"В Украине их посадили за уголовные преступления. Затем после оккупации территорий Украины их перевезли на территорию Россию. После этого в России их освободили из мест заключения и переместили к границе.

Их сопровождала миграционная служба России",

- рассказал начальник лудзенского управления Госпогранохраны Валдис Юкшс.

Посольство Украины к ним интереса не выразило.

19 сентября прошлого года вступили в силу установленные Кабинетом министров ограничения на въезд в Латвию граждан России - владельцев краткосрочных шенгенских виз - с неважными целями, например, в целях туризма или отдыха.

Также же ограничения установили Эстония, Литва и Польша.

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