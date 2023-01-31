Бывший командир ЧВК "Вангер" попросил прощения у проживающих в Норвегии украинцев

"Я понимаю, что это трудно принять, согласен. Я негодяй для вас. Я просто прошу еще раз обратить внимание на то, что я это осознал, пусть даже поздно, но я это осознал и выступил против этого всего", - заявил он норвежской радиостанции NRK.

Национальная служба уголовных расследований Норвегии, которая принимает участие в расследовании совершенных в Украине военных преступлений, сообщила, что допросила Медведева, и что у него "статус свидетеля".

12 января Медведв нелегально пересек российско-норвежскую сухопутную границу, где был задержан и попросил политического убежища.

По словам Медведева, он был свидетелем того, как в рядах "Вагнер" разбираются с наемниками, отказавшимися выполнять приказы.

Медведев дал в полиции Норвегии показания по поводу зверств, которые в Украине совершили его бывшие товарищи по службе, многие из которых перед этим несли наказание за тяжкие преступления.

Бывший "вагнеровец" признал, что опасается за свою жизнь, так как его ищут как правоохранительные органы России, так и бывшие товарищи по "Вагнер".

"Моя цель, во-первых, конечно, была спасти собственную жизнь. Во-вторых, я хотел рассказать правду людям и всему миру", - в интервью порталу Gulagu.net рассказал Медведев.