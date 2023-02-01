Почему барабанщик группы Prāta Vētra покинул Латвию?

"Сейчас я нахожусь на творческой сессии в Барселоне. Там у меня есть студия, где я сочиняю музыку. И для Prāta Vētra, и для одного сайд-проекта, о котором пока рано говорить", - рассказал Каспарс Рога.

Он стал активно сочинять во время пандемии, и в настоящее время занимается этим по пять часов в день. "Мне легче доводить идею до результата, когда я работаю один, а не в группе", - признается музыкант, говоря, что потом показывает сочиненное группе, которая при необходимости вносит коррективы. Он подчеркивает, что его пребывание за пределами Латвии не означает, что в группе ожидаются изменения.

"С Prāta Vētra все в порядке! Сейчас я живу в Барселоне, завтра в Энгуре, послезавтра в Африке. Мне просто нравится жить везде".

Каспарс также рассказал, с ним ли его семья: "Моя семья сейчас в Энгуре". он добавил, что время от времени будет приезжать в Латвию и обязательно примет участие в концерте этим летом в Лиепае.

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Галерея: концерт Prāta Vētra в Межапарке (2022)