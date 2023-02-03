Видео ⟩ Успеть за 14 секунд. Чем опасен перекресток улиц Илукстес и Дзелзавас?

Только в 20-х числах января именно на этом перекрестке произошла авария с участием беременной женщины.

По данным Государственной полиции:

в 2020 году на этом перекрестке произошло 9 ДТП (с 4 пострадавшими),

году на этом перекрестке произошло ДТП (с 4 пострадавшими), в 2021 году - 22 ДТП (с 4 пострадавшими),

году - ДТП (с 4 пострадавшими), в 2022 году - 19 ДТП (с 7 пострадавшими).

В Департаменте сообщения Рижской думы отметили, что ремонт и техническое обслуживание светофоров проводится регулярно и по мере необходимости, например, после визуального осмотра, выявления дефектов, заявлений жильцов или после ДТП, если было повреждение.

Представители департамента заверили RUS TVNET, что знают о проблемах на перекрестке улиц Дзелзавас и Илукстес и уже работают над решением.

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