RUS TVNET отправился на печально известный перекресток улиц Илукстес и Дзелзавас, где, по словам жителей Пурвциемса, аварии происходят как минимум дважды в месяц. Разбирались, что там не так!
Видео ⟩ Успеть за 14 секунд. Чем опасен перекресток улиц Илукстес и Дзелзавас?
Успеть за 14 секунд. Чем опасен перекресток улиц Илукстес и Дзелзавас?
Только в 20-х числах января именно на этом перекрестке произошла авария с участием беременной женщины.
По данным Государственной полиции:
- в 2020 году на этом перекрестке произошло 9 ДТП (с 4 пострадавшими),
- в 2021 году - 22 ДТП (с 4 пострадавшими),
- в 2022 году - 19 ДТП (с 7 пострадавшими).
В Департаменте сообщения Рижской думы отметили, что ремонт и техническое обслуживание светофоров проводится регулярно и по мере необходимости, например, после визуального осмотра, выявления дефектов, заявлений жильцов или после ДТП, если было повреждение.
Представители департамента заверили RUS TVNET, что знают о проблемах на перекрестке улиц Дзелзавас и Илукстес и уже работают над решением.
Все подробности - в сюжете RUS TVNET!
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