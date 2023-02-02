Во вторник, 31 января, министр сообщения Янис Витенбергс дал указание подведомственным учреждениям Министерства сообщения и обществам капитала, которые работают только на внутреннем рынке Латвии, до 7 февраля удалить со своих веб-сайтов контент на русском языке. К порталу TVNET с вопросом обратился читатель - он захотел выяснить позицию Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) по этому вопросу.
Вопрос читателя - планирует ли CSDD отказаться от экзаменов на русском языке?
Читатель захотел выяснить, планирует ли CSDD отказаться от экзаменов на русском языке, а также общую позицию дирекции по поводу решения министра.
Заместитель руководителя департамента коммуникации CSDD Мартиньш Малмейстерс указал порталу TVNET:
"Квалификационные экзамены - как теория, так и вождение, в CSDD с 1 октября прошлого года организуются только и единственно на государственном языке для подданных Латвии - граждан и неграждан Латвии".
Представитель дирекции рассказал, что в случае, если претендент не является гражданином или негражданином Латвии и не знает латышский язык на достаточном уровне, прием теоретического и практического экзамена допустим и на английском или русском языках при помощи обеспеченного претендентом переводчика.
На вопрос о поставленном министром ультиматуме, в CSDD выразили мнение, что это соответствует нынешнему политическому и экономическому состоянию - на сайте CSDD информация на русском языке недоступна с начала сентября 2022 года.
Исключение - тест на правила дорожного движения на английском и русском языках для проверки знаний лиц, которые не являются подданными Латвии и планируют сдавать экзамен на иностранном языке.
Напомним, Витенбергс дал указание подведомственным учреждениям Министерства сообщения и обществам капитала, которые работают только на внутреннем рынке Латвии, до 7 февраля удалить со своих веб-сайтов контент на русском языке.
Министр также указал на необходимость обновления общедоступной информации на интернет-сайтах с учетом текущей политической и экономической ситуации после вторжения России в Украину.
Хотя некоторые общества капитала Министерства сообщения в основном работают только на внутреннем рынке и не нуждаются в развитии экспорта и налаживании сотрудничества со странами, где легче общаться на русском языке, на их интернет-сайтах все же имеется определенное содержание на русском языке. Кроме того, на сайтах остались различные визуальные материалы и графики, в которых Россия изображена как одна из целевых стран экспорта наряду с другими партнерами.
Витенбергc отмечает, что военное вторжение России в Украину с последовавшими бесчисленными военными преступлениями и зверствами против украинского народа, вызвало применение широкого спектра санкций со стороны Европейского союза, в том числе Латвии.
"Неприемлемо, что до сих пор ведется коммуникация на языке, нация которого нанесла такой невообразимый ущерб. Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать грузоперевозки с Россией, в то же время не менее важно разорвать ментальную связь, которая длилась десятилетиями", - подчеркнул Витенбергс.
По наблюдениям агентства LETA, в настоящее время информация на веб-сайтах почти всех обществ капитала доступна только на латышском и английском языках. Единственной компанией, на сайте которой имеется информация и на других языках, является национальная авиакомпания airBaltic.
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