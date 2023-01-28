CSDD планирует поднять стоимость своих услуг в несколько раз

Ожидается, что эта услуга будет стоить 174,26 евро.

Аналогичным образом ожидается значительный рост - с 300 до 500 евро - для регистрации номеров, содержащих только однозначные символы или комбинацию таких цифр, где первая цифра - любое число, а все остальные цифровые символы - "0".

CSDD предоставляет владельцам автомобилей возможность выбора номеров как в центрах обслуживания клиентов CSDD, так и в электронном виде, но спрос на эти номера значительно превышает количество доступных номеров.

Такие номера выбираются и заказываются для регистрации транспортных средств в течение нескольких минут после их предложения в электронных услугах CSDD. Их цена уже повышена, но такие номерные знаки до сих пор раскупаются в течение нескольких минут, что говорит о том, что цена этой услуги все еще достаточно низка, потому что спрос не упал.

Предполагается увеличить плату за регистрацию транспортного средства на 24,8% - до 5,74 евро, а плату за первую регистрацию транспортного средства в Латвии - на 41,8% - до 11,88 евро.

Также ожидается увеличение платы за выдачу транзитной номерной карты в 2,2 раза - до 8,42 евро, а платы за номерной знак - на 17,8% - до 11,16 евро.

Стоимость услуг SDD вырастет и для регистрации водного транспорта, велосипеда и электрического скутера, разрешения на обучение вождению, использования мопеда, мотоцикла, легкового автомобиля и грузовика на экзамене по вождению.