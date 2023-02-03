Андрей Данилко: "Мне противно, что Путин хочет приватизировать язык"

Артист также рассказал о том, что он сделает, когда поедет в Москву.

Напомним, что Данилко, как и многим другим украинским знаменитостям, на 50 лет запретили въезд в Россию. Среди них Иван Дорн, Макс Барских, Монатик, Верка Сердючка, Светлана Лобода, Андрей Бедняков, доктор Комаровский и другие.

По словам музыканта, его совсем не огорчают такие новости, ведь он осуждает Владимира Путина и его режим. Андрей Данилко с первого дня военного вторжения РФ в Украину выступил против.

"Сердючка представляла Украину на "Евровидении-2007". Однако в Кремле меня считали своим, стопроцентно русским. Чтобы меня наказать, придумали, что бессмысленный припев "лаша тумбай" означал "прощай, Россия", оскорбляющий "великую Россию". Клянусь, я не думал об этом", - объяснил артист.

Он добавил, что когда будет петь эту песню снова, то действительно попрощается с Россией.

"Это Путин заставил меня. Мои лучшие хиты написаны на русском языке", - отметил Андрей в интервью для Corriere della Sera.

Ранее в интервью Катерине Гордеевой Данилко объяснил, почему не хотел ехать в Ригу.

Галерея: Верка Сердючка в Риге