Пострадавшие в золитудской трагедии планируют подать иск против государства

Она указала, что обращение в суд с этим новым иском состоится только после того, как будет полностью завершено во всех трех инстанциях судебное разбирательство по уголовному делу и приговор вступит в силу.

Лочмеле пояснила, что в вышеупомянутом уголовном деле из решений суда как первой, так и второй инстанции следует, что на момент золитудской трагедии в Латвии отсутствовала эффективная система строительного надзора и контроля, которая могла бы предотвратить гибель 54 человек.

Глава общества заверила, что от государства будет затребована также финансовая компенсация, но она не будет исчисляться миллионами.

"Денежный иск - это тоже не главное, главное - добиться справедливого суда", - подчеркнула Лочмеле.

Как сообщалось, в конце января Рижский окружной суд огласил решение апелляционной инстанции по уголовному делу о золитудской трагедии. Окружной суд, как и суд первой инстанции, признал виновным только одного из девяти фигурантов этого дела - инженера-строителя Ивара Сергетса, а остальных оправдал.

Недовольство решением суда выразили и прокуратура, и осужденный Сергетс, и потерпевшие.