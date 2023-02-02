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"Ведется психологическая война": в Турции вызвали послов девяти западных стран

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"Ведется психологическая война": в Турции вызвали послов девяти западных стран
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Reuters/ScanPix

В четверг, 2 февраля, Турция вызвала послов девяти западных стран, чтобы осудить решение европейских стран закрыть свои консульства в Стамбуле по соображениям безопасности.

США и многие европейские страны предложили своим гражданам не посещать массовые мероприятия и избегать туристические объекты в Стамбуле, учитывая повышенную угрозу терроризма.

Ранее генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города.

Консульство США, находящееся вне центра и подверженное меньшему риску, по-прежнему открыто.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу в четверг осудил закрытие западных консульств, характеризуя его как попытку вмешательства в президентскую избирательную кампанию, которая начнется 14 мая.

"Против Турции ведется психологическая война. Они пытаются дестабилизировать Турцию", - сказал министр телеканалу NTV.

Старший пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обвинил Запад в "безответственных сообщениях".

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