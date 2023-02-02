В четверг, 2 февраля, Турция вызвала послов девяти западных стран, чтобы осудить решение европейских стран закрыть свои консульства в Стамбуле по соображениям безопасности.
"Ведется психологическая война": в Турции вызвали послов девяти западных стран
США и многие европейские страны предложили своим гражданам не посещать массовые мероприятия и избегать туристические объекты в Стамбуле, учитывая повышенную угрозу терроризма.
Ранее генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города.
Консульство США, находящееся вне центра и подверженное меньшему риску, по-прежнему открыто.
Министр внутренних дел Сулейман Сойлу в четверг осудил закрытие западных консульств, характеризуя его как попытку вмешательства в президентскую избирательную кампанию, которая начнется 14 мая.
"Против Турции ведется психологическая война. Они пытаются дестабилизировать Турцию", - сказал министр телеканалу NTV.
Старший пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обвинил Запад в "безответственных сообщениях".
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