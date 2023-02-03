Начат сбор подписей за техосмотр раз в два года

В качестве представителя инициативы указан Андрис Витолс. Он напомнил, что латвийское общество уже несколько раз выражало желание снизить административную нагрузку на автовладельцев, и в последний раз вопрос рассматривался в 2016 году в Сейме после того, как граждане Латвии подали соответствующую инициативу.

Тогда в качестве аргументов против упоминались неудовлетворительное состояние дорог и отлаженный механизм сбора налога на эксплуатацию транспортных средств и штрафов за административные нарушения, говорит Витолс. По его мнению, теперь обе упомянутые проблемы в значительной степени утратили свою актуальность. Состояние дорог улучшилось и не отстает от Литвы, где срок техосмотра составляет два года. С другой стороны, создан механизм взыскания штрафов за административные нарушения. Учитывая это, вопрос о продлении срока техосмотра следует пересмотреть, считает автор инициативы.