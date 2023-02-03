У полиции есть основная версия по делу об исчезновении Хельвиса. Расследование продолжается

- Предприняты все необходимые предварительные действия, в том числе привлечены партнеры по сотрудничеству из структурных подразделений Государственной полиции, VUGD и волонтерской организации Bezvests.lv, а также проведены поиски в непосредственной близости от места исчезновения человека. В рамках дела о розыске полиция опросила несколько человек и изъяла видеозаписи, которые в настоящее время тщательно изучаются и анализируются, отслеживаются и ищутся направления, по которым мог двигаться человек, включая анализ любых признаков, которые могут иметь доказательную или уличающую ценность при поиске человека.

Был проанализирован большой объем информации, поступающей из различных источников и установленной не только должностными лицами Государственной полиции, но также очевидцами и другими лицами, которые сообщали или распространяли самую разнообразную информацию. Весь этот объем тщательно изучается и рассматривается в контексте, включая отсеивание неправдивой или даже вводящей в заблуждение информации.

Работа продолжается непрерывно, и у полиции есть основная версия того, что могло случиться с молодым человеком, но ее необходимо проверить. Пока дело о розыске не завершено, было бы преждевременно давать о нем более подробные комментарии.

- Сколько времени занимает поиск пропавших без вести? Что будет, если человека не найдут?

- В основном людей ищут до тех пор, пока проверяются все возможные улики и версии того, что могло произойти, опрашиваются свидетели, родственники, собирается и обрабатывается любая возможная информация, чтобы быть уверенными и найти человека. Однако в большинстве случаев их действительно находят. Следует отметить, что даже в тех случаях, когда есть подозрение, что человек мог провалиться под лед, особенно если речь идет о водоемах с сильными подводными течениями и льдом, нередко, например, утопленников находят только весной, когда лед растаял, в том числе довольно далеко от первоначального места - это означает, что поиск также зависит от различных обстоятельств, на которые нельзя повлиять или ускорить процесс.

Если же найти человека не удается и все возможные версии, улики и сведения проверены, но результата не дали, то фактически эти дела ставятся "на паузу" до появления в них новых обстоятельств или каких-то новых сведений, которые снова будут проверены.

Уже сообщалось, что в ночь с 31 декабря на 1 января без вести пропал 20-летний Хельвис Курситис. Молодой человек в 22:40 вышел из своего дома в Риге на ул. Маскавас, в последний раз он связывался с родственниками новогодней ночью в 02:10, и с тех пор никаких известий о нем не было.