В ночь на 1 января в Кенгарагсе пропал Хельвис Курситис. Как продвигаются поиски молодого человека и что уже удалось узнать? На вопросы портала Apollo.lv ответил представитель Управления криминальной полиции Денис Юдаев.
У полиции есть основная версия по делу об исчезновении Хельвиса. Расследование продолжается
- Кто занимается поисками Хельвиса Курситиса?
- Организатором процесса розыска конкретного лица является 2-й отдел 1-го бюро Управления криминальной полиции Регионального управления Государственной полиции. Поиски ведутся с привлечением ресурсов других структурных подразделений и учреждений, в том числе Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), ассоциации Bezvēsts.lv и др.
- То, что до сих пор известно общественности, вызывает обоснованные подозрения, что Хельвиc мог стать жертвой преступления - последним сообщением от него было то, что за ним следят. Возбуждено ли уголовное дело?
- На данный момент расследование ведется как дело о розыске пропавшего без вести, а имеющаяся и проанализированная полицией информация, в том числе возможные версии произошедшего, не указывает на обстоятельства, которые были бы основанием для возбуждения уголовного дела. Выдвигались возможные версии произошедшего, по которым также ведется активная работа, в том числе поиск человека в водоемах, что пока было безуспешно, но это не значит, что эта работа не будет продолжена.
- Проводились ли полицией поиски Хельвиса и возможных улик на набережной Кенгарагса, где были найдены некоторые из его вещей?
- Предприняты все необходимые предварительные действия, в том числе привлечены партнеры по сотрудничеству из структурных подразделений Государственной полиции, VUGD и волонтерской организации Bezvests.lv, а также проведены поиски в непосредственной близости от места исчезновения человека. В рамках дела о розыске полиция опросила несколько человек и изъяла видеозаписи, которые в настоящее время тщательно изучаются и анализируются, отслеживаются и ищутся направления, по которым мог двигаться человек, включая анализ любых признаков, которые могут иметь доказательную или уличающую ценность при поиске человека.
Был проанализирован большой объем информации, поступающей из различных источников и установленной не только должностными лицами Государственной полиции, но также очевидцами и другими лицами, которые сообщали или распространяли самую разнообразную информацию. Весь этот объем тщательно изучается и рассматривается в контексте, включая отсеивание неправдивой или даже вводящей в заблуждение информации.
Работа продолжается непрерывно, и у полиции есть основная версия того, что могло случиться с молодым человеком, но ее необходимо проверить. Пока дело о розыске не завершено, было бы преждевременно давать о нем более подробные комментарии.
- Сколько времени занимает поиск пропавших без вести? Что будет, если человека не найдут?
- В основном людей ищут до тех пор, пока проверяются все возможные улики и версии того, что могло произойти, опрашиваются свидетели, родственники, собирается и обрабатывается любая возможная информация, чтобы быть уверенными и найти человека. Однако в большинстве случаев их действительно находят. Следует отметить, что даже в тех случаях, когда есть подозрение, что человек мог провалиться под лед, особенно если речь идет о водоемах с сильными подводными течениями и льдом, нередко, например, утопленников находят только весной, когда лед растаял, в том числе довольно далеко от первоначального места - это означает, что поиск также зависит от различных обстоятельств, на которые нельзя повлиять или ускорить процесс.
Если же найти человека не удается и все возможные версии, улики и сведения проверены, но результата не дали, то фактически эти дела ставятся "на паузу" до появления в них новых обстоятельств или каких-то новых сведений, которые снова будут проверены.
Уже сообщалось, что в ночь с 31 декабря на 1 января без вести пропал 20-летний Хельвис Курситис. Молодой человек в 22:40 вышел из своего дома в Риге на ул. Маскавас, в последний раз он связывался с родственниками новогодней ночью в 02:10, и с тех пор никаких известий о нем не было.
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