Депутат Сейма Глория Гревцова прокомментировала ранее сделанное заявление о том, что в Украине идет гражданская война. Депутат признала страдания украинского народа, сообщает передача TV3 Ziņas.
Гревцова поменяла мнение о войне в Украине и надеется на понимание VDD
Глория Гревцова ранее утверждала на видео, что в Украине идет гражданская война, в которой украинцы воюют с украинской армией. Видео она опубликовала в конце 2021 года.
Гревцову вызвали на переговоры в Службу государственной безопасности (VDD), после чего она удалила это видео.
Сейчас депутат высказывает иную позицию: "В Украине идет полномасштабная война. Мы все это знаем, это не отрицается.
Видео было опубликовано в 2021 году. Как известно, человеку дается возможность изменить свое мнение. Многие из нас не верили, что такое может произойти в Украине", - говорит Гревцова.
Она также выражает надежду, что VDD простит ее прежние высказывания.
"Сейчас скажу то, что я им сказала - ни один нормальный, здравомыслящий человек не мог поверить, что такое может случиться", - добавляет Гревцова.
Уже сообщалось, что Служба государственной безопасности завершила проверку в связи с публичными высказываниями депутата Сейма Глории Гревцовой ("За стабильность!") во время посещения Музея оккупации Латвии и приняла решение о возбуждении уголовного процесса за возможное грубое принижение оккупации Латвии СССР и нацистской Германией.
Уголовный процесс начат в понедельник в соответствии со статьей Уголовного закона о публичном прославлении, отрицании, оправдании или грубом принижении геноцида, преступлений против человечества, мира и военных преступлений против Латвии и ее народа, совершенных СССР и нацистской Германией.
Уголовный закон за подобное преступление предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет, общественные работы или денежный штраф.
Расследование публичной деятельности Гревцовой было начато в связи с опубликованным 22 января на платформе TikTok видео, в котором депутат поделилась своими впечатлениями от посещения Музея оккупации.
В настоящее время в Рижском городском суде Видземского предместья рассматривается еще одно уголовное дело, по которому Гревцова обвиняется в предоставлении заведомо ложных сведений Центральной избирательной комиссии.
VDD будет предоставлять дополнительную информацию о ходе расследования в рамках уголовного процесса.
22 января 2022 года в профиле депутата Сейма Гревцовой в TikTok было опубликовано видео, где видно, что она посещает Музей оккупации.
"Я пришла в так называемый Музей оккупации. Тот самый, что когда-то назывался Музеем латышских красных стрелков. И, знаете, факт за фактом не сходятся. Гид рассказывает свою - параллельную, выдуманную - историю. И гид не может ответить на конкретные вопросы, и факты не совпадают. Что это за музей и зачем именно, для каких целей он создавался? Напомню - музей называется Музей оккупации", - рассказывает своим подписчикам Гревцова.
"Вот так мы и живем. Мы посмотрели все экспонаты и поняли - ой, как нас дурят, как нас дурят. Если уж я раньше думала, что у нас пропаганда, то, пройдя по этому музея, понимаешь, что такое настоящая пропаганда", - резюмировала Гревцова.
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