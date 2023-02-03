Гревцова поменяла мнение о войне в Украине и надеется на понимание VDD

Уголовный процесс начат в понедельник в соответствии со статьей Уголовного закона о публичном прославлении, отрицании, оправдании или грубом принижении геноцида, преступлений против человечества, мира и военных преступлений против Латвии и ее народа, совершенных СССР и нацистской Германией.

Уголовный закон за подобное преступление предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет, общественные работы или денежный штраф.

Расследование публичной деятельности Гревцовой было начато в связи с опубликованным 22 января на платформе TikTok видео, в котором депутат поделилась своими впечатлениями от посещения Музея оккупации.

В настоящее время в Рижском городском суде Видземского предместья рассматривается еще одно уголовное дело, по которому Гревцова обвиняется в предоставлении заведомо ложных сведений Центральной избирательной комиссии.

VDD будет предоставлять дополнительную информацию о ходе расследования в рамках уголовного процесса.

22 января 2022 года в профиле депутата Сейма Гревцовой в TikTok было опубликовано видео, где видно, что она посещает Музей оккупации.

"Я пришла в так называемый Музей оккупации. Тот самый, что когда-то назывался Музеем латышских красных стрелков. И, знаете, факт за фактом не сходятся. Гид рассказывает свою - параллельную, выдуманную - историю. И гид не может ответить на конкретные вопросы, и факты не совпадают. Что это за музей и зачем именно, для каких целей он создавался? Напомню - музей называется Музей оккупации", - рассказывает своим подписчикам Гревцова.

"Вот так мы и живем. Мы посмотрели все экспонаты и поняли - ой, как нас дурят, как нас дурят. Если уж я раньше думала, что у нас пропаганда, то, пройдя по этому музея, понимаешь, что такое настоящая пропаганда", - резюмировала Гревцова.