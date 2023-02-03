Лидеры в Евросоюза в Киеве заявили, что будущее Украины - в ЕС, но конкретных дат не назвали

Украинский президент Владимир Зеленский по итогам саммита сообщил, что встреча стала символом того, что его страна справится с любыми препятствиями для укрепления партнерства и интеграции с Европой.

"Наша цель абсолютно четкая - начало переговоров о членстве Украины в Европейском союзе. И я верю, что и ЕС уже в этом году будет готов к переговорам по вступлению Украины", - подчеркнул он.

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По словам Зеленского, одним из важных достижений саммита стало то, что Украина и ЕС одобрили план приоритетных действий на 2023-2024 годы по интеграции Украины во внутренний рынок Евросоюза.

"Его реализация сделает Украину де-факто членом Евросоюза на уровне секторов экономики - промышленность, аграрный сектор, энергетика, цифровые услуги, транспорт, финансовая сфера, таможня", - считает президент.

Кроме того, Зеленский заявил, что лидеры ЕС в письменном виде одобрили его мирный план и официально зафиксировали в одобренном по итогам этого саммита совместном заявлении поддержку украинской формулы мира со стороны Евросоюза.

Новые санкции против России и финансовая помощь Украине

В числе других тем, затронутых на саммите, был новый, 10-й пакет санкций, который готовит ЕС. По словам фон дер Ляйен, он будет нацелен на технологии, позволяющие России изготавливать ракеты и дроны.

Это стало ответом на предупреждения президента Зеленского о том, что России удается обходить санкции и продолжать производство ракет. По его словам, это тревожит официальный Киев, призывающий найти решение, позволяющее не допускать реэкспорт технологий и комплектующих для ракет в Россию.

Мишель заверил, что на 2023 год запланирован пакет помощи Украине в объеме 18 млрд евро.

Он добавил, что ЕС будет поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии столько, сколько это необходимо, не поддаваясь на запугивание со стороны Кремля.