Российский аналог Google - поисковик Yandex - внес коррекции в результаты поиска, убрав из результатов фотографии и видео с Владимиром Путиным. Интересно, что до этого, вводя в поисковик оскорбительные фразы, в виде главных результатов выдавало именно изображения Путина.
Никакого "плешивого" или "бункерного деда": как российский интернет защищает "имидж" Путина
Как пишет "Медуза" со ссылкой на утечку программного кода Yandex, теперь изображения Путина не считаются результатом поиска по таким запросам как "плешивый", "пиз**бол" и "х**ло".
Кроме того, фотографии Путина больше нельзя найти по таким словосочетаниям как "бункерный дед", "главный вор", гондон вся руси". То же самое относится к словам "когда он сдохнет" и "странное создание машет рукой".
Запросы такого типа автоматически корректирует внутренний сервис Yandex под названием "Бегемот", позволяющий быстро блокировать фотографии и видео. Обычно эта технология используется для ограничения порнографии, однако теперь она используется и для "защиты имиджа Путина в интернете".
Кроме того, Yandex пытается защитить от негативных ассоциаций и главный символ войны в Украине - букву Z. Компания не хочет, чтобы люди, ищущие этот символ, сталкивались со свастикой нацистской Германии.
В утечке данных видно, что изменения коснулись и системы Captcha поисковика Yandex, которая требует у пользователей осуществить конкретные действия, чтобы проверить, человек это или робот. Так, например, пользователям не нужно будет вводить такие слова как "сдаваться" или "смерть".
В данный момент неизвестно, все ли ограничения по-прежнему работают. В данный момент, например, если ввести в поиск одно из вышеупомянутых слов, фото и видео с Путиным найти можно. Причиной этого может быть некачественная работа фильтра Yandex.
В самом предприятии сообщили, что "логика работы компании корректируется вручную путем исправления некоторых ошибок рекомендательной системы, которая отвечает и за результаты поиска, поэтому настройки поисковой системы фото и видео были скорректированы".
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