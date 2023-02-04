Никакого "плешивого" или "бункерного деда": как российский интернет защищает "имидж" Путина

Как пишет "Медуза" со ссылкой на утечку программного кода Yandex, теперь изображения Путина не считаются результатом поиска по таким запросам как "плешивый", "пиз**бол" и "х**ло".

Кроме того, фотографии Путина больше нельзя найти по таким словосочетаниям как "бункерный дед", "главный вор", гондон вся руси". То же самое относится к словам "когда он сдохнет" и "странное создание машет рукой".

Запросы такого типа автоматически корректирует внутренний сервис Yandex под названием "Бегемот", позволяющий быстро блокировать фотографии и видео. Обычно эта технология используется для ограничения порнографии, однако теперь она используется и для "защиты имиджа Путина в интернете".

Кроме того, Yandex пытается защитить от негативных ассоциаций и главный символ войны в Украине - букву Z. Компания не хочет, чтобы люди, ищущие этот символ, сталкивались со свастикой нацистской Германии.

В утечке данных видно, что изменения коснулись и системы Captcha поисковика Yandex, которая требует у пользователей осуществить конкретные действия, чтобы проверить, человек это или робот. Так, например, пользователям не нужно будет вводить такие слова как "сдаваться" или "смерть".

В данный момент неизвестно, все ли ограничения по-прежнему работают. В данный момент, например, если ввести в поиск одно из вышеупомянутых слов, фото и видео с Путиным найти можно. Причиной этого может быть некачественная работа фильтра Yandex.

В самом предприятии сообщили, что "логика работы компании корректируется вручную путем исправления некоторых ошибок рекомендательной системы, которая отвечает и за результаты поиска, поэтому настройки поисковой системы фото и видео были скорректированы".