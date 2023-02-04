Почетный консул Латвии в Украине за время вторжения России с 2014 года потерял уже третьего сына

"Брутальное и отталкивающее лицо российской войны: в телефонном разговоре я выразил глубочайшие соболезнования нашему почетному консулу в Славянске (Донецк, Украина) Александру Павенко, который с момента вторжения России в 2014 году потерял уже третьего сына. Печальный день", - пишет Ринкевич в Facebook.