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Почетный консул Латвии в Украине за время вторжения России с 2014 года потерял уже третьего сына

rus.tvnet.lv
Почетный консул Латвии в Украине за время вторжения России с 2014 года потерял уже третьего сына
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Могилы украинских солдат на кладбище возле Бучи
Могилы украинских солдат на кладбище возле Бучи Фото: ROMAN PILIPEY

Почетный консул Латвии в Славянске Александр Павенко с момента вторжения России в 2014 году потерял уже третьего сына. Соболезнования почетному консулу выразил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Брутальное и отталкивающее лицо российской войны: в телефонном разговоре я выразил глубочайшие соболезнования нашему почетному консулу в Славянске (Донецк, Украина) Александру Павенко, который с момента вторжения России в 2014 году потерял уже третьего сына. Печальный день", - пишет Ринкевич в Facebook.

В Украине находятся семь почетных консулов Латвии. Почетным консулом является лицо, которому Латвийская Республика доверяет и которое по поручению Латвийской Республики выполняет репрезентативные и консульские функции государства.

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