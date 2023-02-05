Фото ⟩ В Калифорнии Tesla сгорела прямо на шоссе

Пожарный департамент метрополитена Сакраменто указал, что Tesla двигалась на шоссе недалеко от бульвара Сансет, когда вдруг из-под автомобиля появился черный дым. К счастью, люди не пострадали.

Водитель увидел дым и незамедлительно начал менять полосы, пока не остановился на обочине. Были привлечены три бригады пожарных, тушение продолжалось несколько часов.

Выяснилось, что пожар произошел в аккумуляторном отделении автомобиля Tesla. Также известно, что ранее с батареей электрокара никаких проблем не было.

Как указывают пожарные, если загорается автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, на его тушение нужно примерно 2650 литров воды, однако тушение электромобиля может потребовать по меньшей мере в три раза больше воды.

Такие пожары бывает сложно потушить из-за литий-ионного аккумулятора, так как он горит при гораздо более высокой температуре. Более того, аккумуляторы могут повторно загораться после того, когда их потушили.