"Больше никогда не куплю эту машину". Немец проехал на Tesla 1,7 миллиона километров

Хансйорг Гемминген-Хорнберг владеет Tesla Model S с 2014 года.

За девять лет он проехал на электромобиле 1,7 миллиона километров, заменив электромотор автомобиля 12 раз. Более того, ему даже не надо было платить за замену электромотора.

Он отметил, что Tesla ему надоела, и больше он такую машину не купит. "Это разочарование, что так часто нужно менять мотор. Я не знаю, что это за проблема, но думаю, что Tesla об этом знает.... только никому не рассказывает".

Мужчина лично отсылал сообщения и звонил на предприятие, однако ему так никто и не ответил. "В нормальной ситуации автопроизводителю, как мне кажется, стоило бы отвечать за свою работу".

Он также выразил сожаление, что сам генеральный директор Tesla Илон Маск никак не поздравил его с рекордом. Маск поздравил Хансйорга c 1 миллионом проеханных километров только через 11 месяцев после установки рекорда.

Немец указывает, что больше никогда не будет покупать автомобили Tesla.